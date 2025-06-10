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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ УСИЛИВАЕТ КОНТРОЛЬ НАД ИНОСТРАННЫМИ НПО

Новости Вторник, 10 июня 2025 14:13
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АБХАЗИЯ УСИЛИВАЕТ КОНТРОЛЬ НАД ИНОСТРАННЫМИ НПО

Сухум. 10 июня 2025. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц заявил, что страна строго регулирует деятельность международных неправительственных организаций (НПО) на своей территории, исключая возможность их влияния на внутренние политические процессы и допуская только гуманитарные и медицинские программы, и готова принимать жесткие меры против вмешательства в политику. Об этом в интервью РИА Новости сообщил руководитель ведомства Олег Барциц.

«Если у кого-то возникнет иллюзия, что они могут влиять на политические решения, на умонастроение наших граждан – сразу же последуют жесткие меры со стороны уполномоченных органов», – подчеркнул Барциц.

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