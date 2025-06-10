ДЕЛЕГАЦИЯ МИНТУРИЗМА УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «ПУТЕШЕСТВУЙ!»

Сухум. 10 июня 2025. Абхазия-Информ . Делегация Министерства туризма Абхазии во главе с министром Астамуром Логуа впервые принимает участие в международном туристическом форуме «Путешествуй!», который проходит в Москве. Формат мероприятия – это платформа для делового общения государства и бизнеса на высшем уровне, и первый в России туристический фестиваль для аудитории путешественников.

В рамках форума запланированы рабочие встречи, панельные дискуссии и презентации туристического потенциала республики. Министр выступит на сессии «От заявлений к партнёрству», где представит механизмы по привлечению инвестиций в туризм Абхазии.

Сегодня Астамур Логуа и замминистра Астамур Барциц приняли участие в пленарном заседании, на котором обсуждались вопросы развития туризма, его влияние на смежные отрасли, статистика за прошедшее время и планы на будущее.

С приветственным словом к участникам форума обратились президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Затем Астамур Логуа встретился с заместителем председателя Совета министров Республики Крым – постоянным представителем Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгием Мурадовым.

В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшего развития туризма между Крымом и Абхазией. Стороны намерены развивать двусторонние связи на долгосрочной основе в туристической отрасли.

Делегация Абхазии презентовала национальный стенд, на котором была представлена продукция местного производства. Стенд привлёк внимание высоких гостей – его посетили вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Дмитрий Чернышенко выразил поддержку усилиям Абхазии по развитию туристической отрасли, пожелал республике дальнейшего процветания и отметил важность продолжения конструктивного партнёрства.

По его мнению, Абхазия – не только отдых у моря, но и надёжный партнёр на туристической карте региона.