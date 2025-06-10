ОНЛАЙН-ВИКТОРИНА ОБЪЕДИНИЛА МОЛОДЕЖЬ АБХАЗИИ И АДЫГЕИ

Сухум. 10 июня 2025. Абхазия-Информ . В Сухуме состоялась онлайн-викторина «Знакомство культур». В интеллектуальном состязании приняли участие студенты из Абхазии и Республики Адыгея.

Основной задачей викторины организаторы обозначили укрепление дружбы и углубление взаимопонимания между молодыми поколениями двух братских республик. Участники погрузились в изучение богатых культурных традиций, исторического наследия, особенностей быта и языков Абхазии и Адыгеи, отвечая на вопросы и участвуя в дискуссиях.

«Подобные инициативы крайне важны. Они не только расширяют кругозор молодежи, но и создают прочные мосты дружбы и уважения между нашими народами, основанные на знании и понимании друг друга», – сказала главный специалист молодежного отдела Саманта Делба.

Онлайн-формат позволил легко преодолеть географическое расстояние, сделав диалог живым и доступным. Участники выразили надежду, что такие встречи станут регулярными.

По итогам викторины победу одержали абхазские студенты, продемонстрировав глубокие знания и активное участие в обсуждениях.