5 ИЮЛЯ БУДЕТ ОТМЕЧАТЬСЯ ДЕНЬ ГОРОДА СУХУМ
Сухум. 12 июня 2025. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Тимур Агрба подписал распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города Сухум. День города Сухум ежегодно отмечается в первую субботу июля. В этом году мероприятия пройдут 5 июля.
Глава города распорядился создать и утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий.
Оргкомитету в недельный срок поручено разработать и представить на утверждение план проведения общегородских мероприятий.
Об этом сообщает сайт столицы.