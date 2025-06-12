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Абхазия Информ

5 ИЮЛЯ БУДЕТ ОТМЕЧАТЬСЯ ДЕНЬ ГОРОДА СУХУМ

Новости Четверг, 12 июня 2025 21:11
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5 ИЮЛЯ БУДЕТ ОТМЕЧАТЬСЯ ДЕНЬ ГОРОДА СУХУМ

Сухум. 12 июня 2025. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Тимур Агрба подписал распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города Сухум. День города Сухум ежегодно отмечается в первую субботу июля. В этом году мероприятия пройдут 5 июля.

Глава города распорядился создать и утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий.

Оргкомитету в недельный срок поручено разработать и представить на утверждение план проведения общегородских мероприятий.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 12 июня 2025 21:11

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