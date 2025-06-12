ЭКОЛОГИ ОБЪЯСНИЛИ ПОЯВЛЕНИЕ МЕРТВЫХ ДЕЛЬФИНОВ НА ПЛЯЖЕ В АБХАЗИИ

«На вид совсем маленький, почему-то привязан за хвост. Разговаривала с местными, говорят, что в прошлом году тоже неоднократно выбрасывало дельфинов. Якобы путаются в ставных камбальных сетях и не могут выбраться. Больше всего возмутило, что тело дельфина пролежало на пляже более двух суток, потом приехали специалисты, убрали. Картина, конечно, жуткая», – поделилась с изданием «Пульс дня» очевидица Анна.

По словам эколога Анны Федоровой, причин такого явления может быть несколько. Основной действительно остаются рыболовные сети. Ввиду особенностей эхолокации дельфины не могут обнаружить преграды с мелкими ячейками. Самым уязвимым видом остаются азовки – их популяция стремительно снижается.

«Связывать напрямую гибель дельфинов именно с ситуацией в Анапе и мазутом я бы не стала – причин действительно много. Помимо сетей это и подводные учения со взрывами и ярким светом, которые дезориентируют животных, и различные инфекционные заболевания. За хвост он привязан или потому, что таким образом местные жители вытаскивали его на берег, чтобы не трогать руками, или это как раз часть сети. К сожалению, на черноморском побережье часто наблюдается и более страшная картина – браконьеры не церемонятся и, находя дельфина в сети, просто отрезают ему хвост, чтобы не распутывать. Животное, естественно, погибает», – отметила она.

Если власти Абхазии не усилят контроль за браконьерством, то через пару десятилетий дельфины могут навсегда исчезнуть из республики. Так считает эколог Антон Зайцев.

«Все три вида черноморских дельфинов (афалины, белобочки, азовки) занесены в Красную книгу. Их гибель разрушает пищевые цепочки: дельфины регулируют численность хищных рыб. Можно ли что-то сделать? Безусловно. Например, внедрить акустические отпугиватели на сетях или запретить рыбалку в местах скопления дельфинов», – сказал эксперт.

Дельфины являются индикатором здоровья моря. Их массовая гибель сигнализирует о проблемах всей экосистемы: загрязнении воды, сокращении кормовой базы, добавил Антон Зайцев.

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