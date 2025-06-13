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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ СУХУМА ВСТРЕТИЛАСЬ С ГЛАВОЙ ТАМБОВА

Новости Пятница, 13 июня 2025 20:58
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ДЕЛЕГАЦИЯ СУХУМА ВСТРЕТИЛАСЬ С ГЛАВОЙ ТАМБОВА

Сухум. 13 июня 2025. Абхазия-Информ. Официальная делегация города Сухум во главе с заместителем главы Администрации Автандилом Сурманидзе приняла участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к Дню города Тамбов и Дню России.

Делегация встретилась с главой администрации города Тамбова Максимом Косенковым. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества между городами, в том числе в экономической и гуманитарной сферах.

К разговору подключились заместитель министра экономической и инвестиционной политики Тамбовской области Ольга Камнева и проректор по международной деятельности ТГУ им. Державина Елена Зуева.

В рамках заключенных соглашений между главными городами – Тамбовом и Сухумом налажены хорошие контакты в культурной и образовательной сферах.

«Пришло время развивать и экономические связи, уверен, потенциал для этого есть у обеих сторон. Будем совместно работать в этом направлении», – сказал Максим Косенков.

В рамках визита делегаты возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Зои Космодемьянской, посетили Тамбовскую духовную семинарию, приняли участие в торжественном собрании в Тамбовтеатре.

С 2012 года Сухум и Тамбов являются городами-побратимами.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 13 июня 2025 21:00

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