АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ: У СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ ПЕТЕРБУРГА И АБХАЗИИ БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ

Сухум. 19 июня 2025. Абхазия-Информ . Губернатор Александр Беглов и президент Республики Абхазия Бадра Гунба провели сегодня, 19 июня, рабочую встречу в рамках Петербургского международного экономического форума. Обсуждались перспективные направления сотрудничества и совместные проекты.

Глава Северной столицы поздравил гостя с избранием на пост президента республики.

«Ваша убедительная победа – свидетельство большого доверия абхазского народа. Абхазия для нас – родная братская республика. Наши отношения динамично развиваются в образовании, здравоохранении, молодежной политике, в коммунальном хозяйстве», – сказал Александр Беглов.

Он предложил президенту Абхазии разработать и подписать Соглашение о сотрудничестве, а также установить партнерские связи на муниципальном уровне между отдельными районами Петербурга и Абхазии.

«У нас союзнические, особые отношения с Россией. Они выстраивались веками, и мы намерены их укреплять. Для нас история Ленинграда и Санкт‑Петербурга – наша общая история. Мы чтим память людей, которые самоотверженно защищали город во время блокады. Мы заинтересованы в проектах, которые позволят жителям Абхазии и Петербурга быть ближе друг к другу», – подчеркнул в ответном слове Бадра Гунба.

Александр Беглов отметил, что Петербург находится в числе лидеров среди российских регионов по взаимодействию с Республикой. За последний год товарооборот вырос более, чем в два раза. По словам губернатора, город заинтересован в установлении новых контактов между представителями бизнес-сообщества Петербурга и Абхазии и намерен наращивать сотрудничество во всех сферах. Прорабатывается правовой механизм передачи Абхазии троллейбусов и специальных автомобилей. Уже определены конкретные модели. Также завершаются процедуры, необходимые для передачи Сухуму уборочной техники.

Глава Северной столицы особо выделил взаимодействие в области здравоохранения. Петербург берется организовать стажировки для абхазских медиков в своих медицинских учреждениях. Готовы принять пациентов из Абхазии онкологические центры города.

Одно из перспективных направлений совместной работы – развитие туризма. Обсуждается возможность организации прямых авиарейсов из Петербурга в Абхазию и взаимные информационные кампании по продвижению туристского потенциала.

Углубляются связи между образовательными учреждениями. Власти Петербурга проработали возможность организации бюджетных квот для абхазских студентов в медицинских вузах. Абитуриенты из республики уже общаются со своими кураторами в университетах Северной столицы.

Большое внимание город на Неве уделяет школьным и молодежным обменам с Абхазией. Старшеклассники и выпускники абхазских школ приглашены на праздник выпускников «Алые паруса».

https://www.gov.spb.ru/press/governor/300410/