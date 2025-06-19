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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОБЕДИЛИ В ВОЕННО-ТАКТИЧЕСКОЙ ИГРЕ

Новости Четверг, 19 июня 2025 23:14
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АБХАЗСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОБЕДИЛИ В ВОЕННО-ТАКТИЧЕСКОЙ ИГРЕ

Сухум. 19 июня 2025. Абхазия-Информ. Выполнили маршбросок, нашли «противника» и показали слаженную работу – абхазские школьники победили в военно-тактической игре в лагере «Авангард» в Волгоградской области. Поездка в оборонно-спортивный лагерь организована при поддержке Минпросвещения Абхазии.

Туда отправили 10 ребят из Сухума, которые показали лучшие результаты на в спортивных соревнованиях и военно-тактических играх, активно проявили себя в работе различных патриотических клубов.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 19 июня 2025 23:16

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