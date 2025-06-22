ЮНЫЕ БОРЦЫ ИЗ АБХАЗИИ – ПРИЗЕРЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА «JUNIOR VOLNIK»
Новости Воскресенье, 22 июня 2025 13:42
Сухум. 22 июня 2025. Абхазия-Информ. Юные борцы из Абхазии стали призерами всероссийского турнира «Junior volnik» и Кубка защитников СВО в Ессентуках. Соревнования собрали впечатляющее количество участников – около 430 юных спортсменов.
География турнира была очень широкой: на ковры вышли представители Кабардино-Балкарии (КБР), Карачаево-Черкесии (КЧР), Ингушетии, Чечни, Северной Осетии, Южной Осетии, Калмыкии, Краснодарского края, Москвы, ХМАО (Сургут), Ямало-Ненецкого автономного округа, Армении и Абхазии.
Вторые места заняли Нестор Арлан (52 кг) и Дамир Аджиев (48 кг), на третьем месте Абазг Фет-оглы (38 кг) и Осман Хагба (41 кг).
Тренируют спортсменов Игорь Берая и Мераб Хашба.