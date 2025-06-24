ПРЕЗЕНТАЦИЯ АЛЬБОМА АЛЕКСАНДРА ЧАЧБА-ШЕРВАШИДЗЕ

Сухум. 24 июня 2025. Абхазия-Информ . Издан альбом, посвященный первому профессиональному абхазскому художнику Александру Чачба-Шервашидзе. Его презентация прошла сегодня в Национальной библиотеке в Сухуме. В альбом вошли оцифрованные эскизы декораций и костюмов, портретная графика, жанровая живопись и натюрморты, а также воспоминания Вячеслава Чирикба и Станислава Лакоба, статьи Бочи Аджинджал и Эльвиры Арсалия.

Автор издания Аза Аргун описывает несколько периодов жизни художника.

Сама Аргун отметила, что к созданию альбома она приступила после пожара в Национальной картинной галерее.

Она призналась, что лично для нее это печальная книга, так как работы Чачба-Шервашидзе, которые хранились в галерее, практически полностью утеряны.

Исследователь творчества художника Вячеслав Чирикба отметил, насколько сложно создать такой качественный альбом.

По мнению ученого, необходимо создать дом-музей Чачба-Шервашидзе и собрать архив работ художника, которые хранятся в частных коллекциях.