ПРЕЗЕНТАЦИЯ АЛЬБОМА АЛЕКСАНДРА ЧАЧБА-ШЕРВАШИДЗЕ
Сухум. 24 июня 2025. Абхазия-Информ. Издан альбом, посвященный первому профессиональному абхазскому художнику Александру Чачба-Шервашидзе. Его презентация прошла сегодня в Национальной библиотеке в Сухуме. В альбом вошли оцифрованные эскизы декораций и костюмов, портретная графика, жанровая живопись и натюрморты, а также воспоминания Вячеслава Чирикба и Станислава Лакоба, статьи Бочи Аджинджал и Эльвиры Арсалия.
Автор издания Аза Аргун описывает несколько периодов жизни художника.
Сама Аргун отметила, что к созданию альбома она приступила после пожара в Национальной картинной галерее.
Она призналась, что лично для нее это печальная книга, так как работы Чачба-Шервашидзе, которые хранились в галерее, практически полностью утеряны.
Исследователь творчества художника Вячеслав Чирикба отметил, насколько сложно создать такой качественный альбом.
По мнению ученого, необходимо создать дом-музей Чачба-Шервашидзе и собрать архив работ художника, которые хранятся в частных коллекциях.
Последнее от Super User
- ЗАЩИТА МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ НА АГРОИНЖЕНЕРНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
- БАТАЛ МУШБА: РОССИЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОЦЕНЯТ СОСТОЯНИЕ ПЕРЕПАДНЫХ ГЭС В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ
- ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В «ЕВРАЗИИ GLOBAL»
- ВЪЕЗДНОЙ ПУНКТ ПРОПУСКА АДЛЕР НА ГРАНИЦЕ С АБХАЗИЕЙ БУДЕТ РАСШИРЕН
- ИТАЛЬЯНСКИЕ ШАХМАТИСТЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «АБХАЗИЯ-ОПЕН 2025»