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Абхазия Информ

ГОСПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ГУДАУТСКОМ И ГАГРСКОМ РАЙОНАХ

Новости Четверг, 26 июня 2025 22:25
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ГОСПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ГУДАУТСКОМ И ГАГРСКОМ РАЙОНАХ

Сухум. 26 июня 2025. Абхазия-Информ. Представители Министерства сельского хозяйства Абхазии во главе с замминистра Дмитрием Хагуш и помощником министра Иналом Аргун посетили предприятия Гудаутского района, чтобы оценить результаты ведомственной программы поддержки местного бизнеса.

Ключевые моменты программы: финансирование выделяется на закупку оборудования на основе поданных заявок и бизнес-планов.

В 2024 году одобрено более 200 из 535 заявок.

В числе проверенных объектов – птицеферма Мсауста Шакрыл, где благодаря государственной помощи приобретены инкубаторы. Сейчас там выращивают около 3000 цыплят.

В селе Дурипш представители Минсельхоза осмотрела виноградники Замбе Лакербая (3 га, свыше 7000 саженцев). Предприниматель получил от государства посадочный материал и технику.

В селе Хыпста чиновники посетили производство Кристины Барциц, выпускающей консервацию, джемы и аджику. Новое оборудование позволило увеличить суточные объемы выпуска продукции с 100 до 300 литров.

«Сегодняшняя поездка по Гудаутскому району положительная. Нам нравится, как люди относятся ко всему ответственно, и программа набирает большую популярность», – резюмировал замминистра. 

Также представители Минсельхоза провели инспекцию двух объектов в Гагрском районе, с целью оценить ход реализации ведомственной целевой программы, направленной на поддержку местных производителей.

Первым стало цитрусовое хозяйство в селе Бзыбь.

По словам предпринимателя Ардаша Дудукчян, государственная программа оказала значительную помощь в реализации проекта: высажено 1200 корней мандаринов.

Вторым объектом стало предприятие по переработке цитрусовых.

Генеральный директор ООО «Аккорд-агро» Денис Воронин отметил, что предприятие, благодаря поддержке министерства, активно развивает направление переработки цитрусовых.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 26 июня 2025 22:34

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