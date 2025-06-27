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Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 27 июня 2025 20:44
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ОБСУДИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ АБХАЗИИ

Сухум. 27 июня 2025. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба провел встречу с начальником УКС Демиром Гамисония. В ходе обсуждения была отмечена важность развития инфраструктуры и решение экологических вопросов.

Демир Гамисония доложил, что в этом году в Сухуме начнутся работы на улицах Лакоба, Гумистинская, Аргун, 30 сентября и Фазиля Искандера.

В первую очередь будут отремонтированы коммуникации, а в следующем году – уложено асфальтовое покрытие.

«Наш приоритет – густонаселённые районы. Улица Лакоба – одна из ключевых в городе. Несмотря на временные неудобства, мы должны её полностью обновить», – подчеркнул Бадра Гунба.

В Очамчыре запланирована замена старых труб – это сократит потерю и улучшит подачу воды.

В Гагре планируют запустить недействующие насосные станции и резервуары.

Президентом было отмечено, что Гагра является курортным городом и вопросы нужно решать системно и своевременно.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Пятница, 27 июня 2025 20:47

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