Сухум. 29 июня 2025. Абхазия-Информ. В Черном море появилась смертельно опасная рыба, сообщает российская Госэкоинспекция. Речь идет о тетрадоне серебристом (Lagocephalus sceleratus), также известном как рыба-шар. Этот тропический хищник происходит из Индо-Тихоокеанского региона, но через Суэцкий канал он проник в Средиземное, а затем – в Черное море.