В ЧЕРНОМ МОРЕ ПОЯВИЛАСЬ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНАЯ РЫБА
Сухум. 29 июня 2025. Абхазия-Информ. В Черном море появилась смертельно опасная рыба, сообщает российская Госэкоинспекция. Речь идет о тетрадоне серебристом (Lagocephalus sceleratus), также известном как рыба-шар. Этот тропический хищник происходит из Индо-Тихоокеанского региона, но через Суэцкий канал он проник в Средиземное, а затем – в Черное море.
Чем опасна эта рыба?
Содержит тетродотоксин – мощный яд, поражающий нервную систему. Даже крошечная доза может привести к смерти.
Имеет сверхпрочную челюсть.
Питается моллюсками, рыбой и ракообразными, вытесняя местные виды.