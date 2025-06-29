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Абхазия Информ

В ЧЕРНОМ МОРЕ ПОЯВИЛАСЬ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНАЯ РЫБА

Новости Воскресенье, 29 июня 2025 13:05
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В ЧЕРНОМ МОРЕ ПОЯВИЛАСЬ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНАЯ РЫБА

Сухум. 29 июня 2025. Абхазия-Информ. В Черном море появилась смертельно опасная рыба, сообщает российская Госэкоинспекция. Речь идет о тетрадоне серебристом (Lagocephalus sceleratus), также известном как рыба-шар. Этот тропический хищник происходит из Индо-Тихоокеанского региона, но через Суэцкий канал он проник в Средиземное, а затем – в Черное море.

Чем опасна эта рыба?

Содержит тетродотоксин – мощный яд, поражающий нервную систему. Даже крошечная доза может привести к смерти.

Имеет сверхпрочную челюсть.

Питается моллюсками, рыбой и ракообразными, вытесняя местные виды.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Воскресенье, 29 июня 2025 13:07

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