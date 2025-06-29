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Абхазия Информ

ТУРОПЕРАТОР «АЛЕАН» ЗАКЛЮЧИЛ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ДОГОВОРЫ С ОТЕЛЯМИ В ГАГРЕ

Новости Воскресенье, 29 июня 2025 13:16
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ТУРОПЕРАТОР «АЛЕАН» ЗАКЛЮЧИЛ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ДОГОВОРЫ С ОТЕЛЯМИ В ГАГРЕ

Сухум. 29 июня 2025. Абхазия-Информ. «Алеан» будет единственным туроператором, сотрудничающим с отелями «Нарт» и «Изумруд» (совокупный фонд – 450 номеров) в абхазском курортном городе Гагра. О заключении эксклюзивного договора компания рассказала «Ъ».

В июне ООО «Алеан» зарегистрировал девять доменных имен, созвучных с названиями отелей. Сайты будут использоваться как инструмент продаж. Ранее компания заключила подобные договоры с абхазскими отелями «Апсны», «Глория» и Wellness Park Hotel Gagra.

«Алеан» не единственный крупный российский туроператор, расширяющий присутствие в Абхазии. В «Интуристе» «Ъ» пояснили, что объем размещения в стране увеличивается на 10-15% в год.

В сервисе по бронированию туров «Слетать.ру» рассказали, что рост туристического потока в страну связан преимущественно с двумя факторами. Первый – открытие аэропорта в Сухуме, второй – падение спроса на отдых в Краснодарском крае. После разлива мазута в декабре 2024 года в регионе закрыты для купания пляжи в Анапе и Темрюке. Это привело к резкому снижению числа бронирований.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Воскресенье, 29 июня 2025 13:19

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