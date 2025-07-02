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Абхазия Информ

КОРПОРАЦИЯ ITG ЗАПУСКАЕТ ОБЛАЧНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ «АКВАФОН-GSM» В АБХАЗИИ

Новости Среда, 02 июля 2025 21:30
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КОРПОРАЦИЯ ITG ЗАПУСКАЕТ ОБЛАЧНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ ДЛЯ «АКВАФОН-GSM» В АБХАЗИИ

Сухум. 2 июля 2025. Абхазия-Информ. Корпорация ITG объявила о начале амбициозного проекта с первым и крупнейшим оператором сотовой связи в Республике Абхазия – ЗАО «АКВАФОН-GSM». В рамках инициативы участвуют три компании зонтичного бренда ITG: ITGLOBAL.COM, vStack и ITPOD. По информации от компании, «АКВАФОН» уже подключился к партнерской программе vStack Service Provider Program и приобрёл новейший программно-аппаратный комплекс, созданный на базе решений ITPOD и vStack.

В настоящее время система проходит настройку и в скором времени планируется её интеграция в инфраструктуру оператора сотовой связи с помощью ITGLOBAL.COM.

Это важный шаг, который позволит «АКВАФОН» развернуть собственную облачную IaaS-платформу, становясь первым сервис-провайдером в стране. «Для 'АКВАФОН' это не просто масштабный опыт внедрения российских ИТ-решений в управление серверной инфраструктурой, а начало нового направления бизнеса, которое станет основой для развития локального IaaS-рынка», – прокомментировал Василий Белов, исполнительный директор ITGLOBAL.COM.

Программа vStack Service Provider Program предназначена для компаний, развивающих облачные услуги, такие как IaaS, PaaS и SaaS. Участники программы получают лицензию на использование платформы vStack с моделью оплаты по факту потребления ресурсов, что позволяет эффективно управлять инфраструктурой и адаптироваться к изменениям спроса со стороны клиентов.

Программно-аппаратный комплекс, который был установлен, построен на серверах ITPOD формата 2U с двумя процессорами Intel Xeon 6326, оперативной памятью DDR4 и NVMe-накопителями. Это решение обеспечивает высокую вычислительную мощность и справляется с ресурсоемкими задачами. Основой виртуальной инфраструктуры является гиперконвергентная платформа vStack HCP, которая объединяет серверы в единую систему, улучшая эксплуатацию и повышая отказоустойчивость.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 02 июля 2025 21:36

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