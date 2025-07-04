ИЛАНА КАЗАНБА НАЗНАЧЕНА НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ

«Задач у нас очень много. Много работ, которые надо освещать. Уверен, что Илана это будет делать с большим профессионализмом, так, чтобы наше население вовремя получало информацию, которую мы должны преподнести. Выстраивайте работу, как считаете правильным. Добро пожаловать в коллектив!», – сказал мэр.

Замглавы Астамур Ашуба также высказал свое мнение по поводу этого назначения.

«Очень рады приветствовать Вас в Администрации города. Знаем Вас как достойную девушку, мать и профессионала своего дела. С удовольствием смотрим ваши сюжеты и программы. Уверен, что с Вашим профессионализмом Вы будете готовить хорошие сюжеты о деятельности администрации. Это новый этап в Вашей жизни, поэтому - удачи!», – сказал Астамур Ашуба.

Илана Казанба поблагодарила за оказанное доверие.

«Спасибо за оказанное доверие, надеюсь не подвести. Коллектив знаком, знаю всех много лет. Думаю, мы сработаемся», – сказала она.

Илана Казанба сменила на посту Мадину Бганба, которая перешла на работу в пресс-службу Кабинета министров.

Об этом сообщает сайт столицы.