ИЛАНА КАЗАНБА НАЗНАЧЕНА НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ
Сухум. 4 июля 2025. Абхазия-Информ. Глава Сухума Тимур Агрба, представляя коллективу нового руководителя, назвал Илану Казанба большим профессионалом.
«Задач у нас очень много. Много работ, которые надо освещать. Уверен, что Илана это будет делать с большим профессионализмом, так, чтобы наше население вовремя получало информацию, которую мы должны преподнести. Выстраивайте работу, как считаете правильным. Добро пожаловать в коллектив!», – сказал мэр.
Замглавы Астамур Ашуба также высказал свое мнение по поводу этого назначения.
«Очень рады приветствовать Вас в Администрации города. Знаем Вас как достойную девушку, мать и профессионала своего дела. С удовольствием смотрим ваши сюжеты и программы. Уверен, что с Вашим профессионализмом Вы будете готовить хорошие сюжеты о деятельности администрации. Это новый этап в Вашей жизни, поэтому - удачи!», – сказал Астамур Ашуба.
Илана Казанба поблагодарила за оказанное доверие.
«Спасибо за оказанное доверие, надеюсь не подвести. Коллектив знаком, знаю всех много лет. Думаю, мы сработаемся», – сказала она.
Илана Казанба сменила на посту Мадину Бганба, которая перешла на работу в пресс-службу Кабинета министров.
Об этом сообщает сайт столицы.
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