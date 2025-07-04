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Абхазия Информ

ИЛАНА КАЗАНБА НАЗНАЧЕНА НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ

Новости Пятница, 04 июля 2025 16:42
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ИЛАНА КАЗАНБА НАЗНАЧЕНА НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ

Сухум. 4 июля 2025. Абхазия-Информ. Глава Сухума Тимур Агрба, представляя коллективу нового руководителя, назвал Илану Казанба большим профессионалом.  

«Задач у нас очень много. Много работ, которые надо освещать. Уверен, что Илана это будет делать с большим профессионализмом, так, чтобы наше население вовремя получало информацию, которую мы должны преподнести. Выстраивайте работу, как считаете правильным. Добро пожаловать в коллектив!», – сказал мэр.  

Замглавы Астамур Ашуба также высказал свое мнение по поводу этого назначения.  

«Очень рады приветствовать Вас в Администрации города. Знаем Вас как достойную девушку, мать и профессионала своего дела. С удовольствием смотрим ваши сюжеты и программы. Уверен, что с Вашим профессионализмом Вы будете готовить хорошие сюжеты о деятельности администрации. Это новый этап в Вашей жизни, поэтому - удачи!», – сказал Астамур Ашуба.  

Илана Казанба поблагодарила за оказанное доверие.  

«Спасибо за оказанное доверие, надеюсь не подвести. Коллектив знаком, знаю всех много лет. Думаю, мы сработаемся», – сказала она.  

Илана Казанба сменила на посту Мадину Бганба, которая перешла на работу в пресс-службу Кабинета министров.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 04 июля 2025 17:12

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