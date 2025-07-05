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Абхазия Информ

ГЛАВЫ СУХУМА И САМАРЫ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

Новости Суббота, 05 июля 2025 14:03
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ГЛАВЫ СУХУМА И САМАРЫ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

Сухум. 5 июля 2025. Абхазия-Информ. Сегодня, 5 июля, столица Абхазии – Сухум, отмечает День города. Утром в столичном Парке Славы состоялась церемония возложения цветов к памятнику погибшим в ходе Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг..

После возложения руководство мэрии и гости совершили пешую прогулку по городу.

Затем в актовом зале Кабинета министров Республики состоялось подписание Соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между городом Сухум (Республика Абхазия) и городским округом Самара (Российская Федерация).

Документ подписали глава Администрации Сухума Тимур Агрба и глава городского округа Самара Иван Носков.

Тимур Агрба и Иван Носков отметили в своих выступлениях, что Соглашение станет основой межмуниципального сотрудничества как важного и неотъемлемого элемента конструктивного диалога и взаимопонимания.

«Уважаемые гости!

Уважаемая делегация городского округа Самара во главе с главой – Носковым Иваном Николаевичем!

Дорогие гости нашей столицы из городов-побратимов и партнеров!

В этот особенный день, 2509-летия, для нас большая честь принимать вас у себя!

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Сухумом и Самарой – это не просто формальная процедура. Это – прочный мост сотрудничества, который мы возводим сегодня между берегами Черного моря и великой Волги. Мост дружбы, взаимопонимания и общих интересов.

Мы ценим, что именно в эти дни вы нашли возможность приехать в Сухум, чтобы придать новый импульс нашим отношениям. Ваше присутствие здесь, на земле древней Абхазии, – лучшая иллюстрация искренности наших намерений и значимости этого партнерства.

От всей души благодарю все делегации, прибывшие на празднование Дня города Сухум за визит и готовность к сотрудничеству! Желаю всем нам успехов в реализации намеченных планов. Пусть наши города процветают, а связи между ними становятся все прочнее!», – сказал Тимур Агрба.

Руководители городов намерены создать условия для открытого диалога, партнерства и расширения взаимовыгодных контактов, обмену опытом и реализации совместных проектов в интересах жителей Сухума и Самары. Они также заявили, что в первую очередь, будут развивать сотрудничество в образовательной, культурной, спортивной и экономической областях.

В рамках установленных дружеских отношений будут развиваться прямые связи между хозяйствующими субъектами, зарегистрированными в Сухуме и Самаре.

На основе Соглашения Агрба и Носков намерены оказывать содействие в привлечении инвестиций, иных капиталовложений в экономику, в реализации совместных инвестиционных проектов.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 05 июля 2025 14:10

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