В АБХАЗИИ ОТКРЫЛИ БОЛЕЕ 10 НОВЫХ ОТЕЛЕЙ ФОРМАТА «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

Сухум. 5 июля 2025. Абхазия-Информ . После скандала с «дошираками» власти Абхазии, кажется, решили сделать хоть что-нибудь, чтобы привлечь туристов, а не отпугивать их обвинениями в том, что приезжие не готовы тратить в республике лишнюю копейку. И открыли новые гостиницы, среди которых есть даже те, где работает система «все включено».

Раньше такой формат отдыха не был популярен ни в Абхазии, ни в Краснодарском крае, потому что нельзя просто так взять и переделать небольшие старенькие гостиницы под all inclusive.

Как сообщает АТОР, в этом году в Абхазии заработало «порядка 10-15» новых объектов размещения. Среди них есть, например, ориентированный на семейный отдых парк-отель на первой береговой линии, готовый предоставить полный пансион и «полупансионная» гостиница, где в обозримом будущем планируют достроить бассейн. Находятся эти отели в Сухуме, Гагре, Цандрипше, Гудауте, Новом Афоне – в общем, по всей стране.

Каждый новый отель стремится привлечь клиентов своими фишками: где-то — шаговая доступность до моря, но без питания; в другом месте – вид на горы и море, кинотеатр, но только с завтраками; в третьем – цветочные и фруктовые сады, но совсем без еды… А для тех, кто не хочет провести много времени в пути по местным дорогам, есть отель рядом с аэропортом, но из еды, опять же, там только завтраки.

Но туристы не спешат с бронированием. Туроператоры говорят, что по общему уровню спроса новые отели заметно уступают уже известным гостиницам. Почему? Во-первых, туристы предпочитают прежде всего те гостиницы, в которых они уже останавливались.

Во-вторых, смотрят на те, где есть хоть какие-то отзывы. А новые отели – кот в мешке. Так что даже на высокий сезон в новых гостиницах есть свободные номера.

Чтобы привлечь отдыхающих, гостиницы готовы предоставить не только королевские (насколько это возможно в Абхазии) условия, но и низкие цены. Так, тур на семь ночей (без учета дороги) на двоих может обойтись всего в 21 тысячу рублей. Но и привлекательной инфраструктуры в таком отеле можно не ждать –главное, что есть крыша над головой.

Если брать среднюю стоимость, то неделя в новых гостиницах Абхазии обойдется в 59 тысяч рублей. В этом диапазоне, как мы понимаем, есть и номера и за 21 тысячу, и варианты за 110 тысяч. Впрочем, нам кажется, что даже 110 тысяч рублей – довольно дешево, если, например, сравнить эти цены с теми, что выставляют отели Антальи за «все включено» в сезоне-2025. Не говоря уже про ОАЭ. Так что потребитель волен сравнить все «за» и «против», чтобы принять взвешенное решение.