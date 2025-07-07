КОМАНДА ИЗ СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ ВЫИГРАЛА МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР ПАМЯТИ С.В. БАГАПШ

Сухум. 7 июля 2025. Абхазия-Информ . Команда из Славянска-на-Кубани стала победителем Международного турнира по баскетболу «Кубок памяти С.В. Багапш». В решающем матче кубанцы не оставили шансов волгоградской команде, одержав убедительную победу со счетом 104:88.

Бронзовые награды турнира завоевали баскетболисты из города Шахты (Ростовская область). В матче за третье место они переиграли черкесский «Эльбрус» со счетом 84:76.

Лучшими игроками были названы Артем Коряковский (Шахты), Роман Воробьев (Черкесск), Валерий Маган (Волгоград), Семен Медведев (Славянск-на-Кубани), самый юный игрок - Артур Тедеев Артур (Южная Осетия).

В церемонии награждения приняли участие: заместитель председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Беслан Карчава, советник Президента по спорту Ахра Ашуба, глава Администрации Очамчырского района Алхас Кация, начальник отдела по делам молодежи и спорта Администрации Очамчырского района Тимур Пачулия, начальник спортивного отдела Госкомитета Жанна Зантария, президент баскетбольной лиги «ЮГ» Вита Баширова, сын Сергея Багапш – Зураб, директор Управления по дедам молодежи и спорта Администрации города Сухум Эльза Хагба.

Команды были награждены денежными призами от сотовой компании «Амобайл». Команда из Черкесска награждена денежным призом от Администрации Ткуарчалского района, «Апсны» – призом от Министерства обороны РА.

За право обладания Кубком памяти боролись 10 сильных команд из Южной Осетии, Владикавказа, Черкесска, Славянска-на-Кубани (Краснодарский край), города Шахты (Ростовская область), Волгодонска (Ростовская область), Волгограда, Сухума, а также команды «Росатом» и «Апсны».

Главный судья соревнований – Александр Банников (Краснодар).

Организаторами Международного турнира выступают Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация баскетбола Абхазии при поддержке сотовой компании «Амобайл».