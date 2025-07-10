СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ
Сухум. 10 июля 2025. Абхазия-Информ. Совещание, посвящённое вопросам образования, прошло сегодня с участием президента Республики Абхазия Бадры Гунба, первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, премьер-министра Владимира Делба, руководителя Администрации президента Беслана Эшбы, министра просвещения РА Ханы Гунба, а также замруководителя Образовательного фонда «Талант и успех» Антона Гусева.
Основной темой обсуждения стало практическое развитие совместных образовательных инициатив. Ранее по линии Министерства просвещения России в школы Абхазии были переданы интерактивные доски и мобильные компьютерные классы.
Формирование современной и доступной образовательной среды остаётся одним из ключевых направлений абхазо-российского гуманитарного партнёрства.
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