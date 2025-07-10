 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ

Новости Четверг, 10 июля 2025 16:37
Оцените материал
(0 голосов)
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ

Сухум. 10 июля 2025. Абхазия-Информ. Совещание, посвящённое вопросам образования, прошло сегодня с участием президента Республики Абхазия Бадры Гунба, первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко, премьер-министра Владимира Делба, руководителя Администрации президента Беслана Эшбы, министра просвещения РА Ханы Гунба, а также замруководителя Образовательного фонда «Талант и успех» Антона Гусева.

Основной темой обсуждения стало практическое развитие совместных образовательных инициатив. Ранее по линии Министерства просвещения России в школы Абхазии были переданы интерактивные доски и мобильные компьютерные классы.

Формирование современной и доступной образовательной среды остаётся одним из ключевых направлений абхазо-российского гуманитарного партнёрства.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 10 июля 2025 16:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С СЕРГЕЕМ КИРИЕНКО СПИКЕР ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СОЧИНСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.