 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ НАБЕРЕЖНОЙ СТОЛИЦЫ И ЗАПУСК МОРСКОГО СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ СУХУМОМ И СОЧИ

Новости Четверг, 10 июля 2025 20:45
Оцените материал
(0 голосов)
БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ НАБЕРЕЖНОЙ СТОЛИЦЫ И ЗАПУСК МОРСКОГО СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ СУХУМОМ И СОЧИ

Сухум. 10 июля 2025. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба совместно с российской делегацией во главе с первым замруководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко совершили прогулку по набережной Сухума.

Одной из остановок стало здание бывшей гостиницы «Абхазия», которое не функционирует на протяжении многих лет. Во время осмотра здания обсуждались варианты временного решения – установка декоративного фальш-фасада для улучшения визуального восприятия центральной части набережной до начала реконструкции.

Далее делегация посетила яхт-клуб и ресторан «Амра».

Совладелец клуба и ресторана Ношреван Чачба провёл экскурсию и рассказал о планах по развитию площадки.

Также в ходе прогулки была представлена концепция обновления прибрежной зоны. В частности, речь шла о восстановлении исторического фонтана с архитектурной подсветкой и создании системы освещения на всей территории набережной.

Какой облик в будущем будет у набережной — сухумцы выбирают сами.

Затем Бадра Гунба и Сергей Кириенко обсудили запуск морского сообщения между Сухумом и Сочи. В частности, речь шла о создании регулярного морского маршрута между Сухумом и Сочи.

Стороны рассмотрели варианты организации устойчивого и доступного транспортного сообщения между столицей Абхазии и российским курортом.

Инициатива рассматривается как часть более широкой стратегии транспортной интеграции и развития туристического потенциала Абхазии. Вопросы затрагивают логистику, портовую инфраструктуру и административное сопровождение проекта.

28004497d99ea7835851bccad44ffb4f.jpg

Далее Бадра Гунба и Сергей Кириенко осмотрели площадку под будущую сцену в сквере им. И. Когония.

Объект планируется разместить в парковом пространстве у гостиницы «Дом Москвы». Сцена станет частью обновлённой культурной зоны столицы.

Участники обсуждения рассмотрели различные архитектурные варианты сценической конструкции, график её использования, а также идею создания вокруг сцены гастрономического пространства – фудкорта для зрителей и туристов.

517213986_715251321286937_2207869555754987117_n.jpg

Проект станет новым культурным акцентом на карте Сухума и расширит возможности для проведения мероприятий на открытом воздухе.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 10 июля 2025 20:48

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАУР ГВАДЖАВА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ БЕЛАРУСИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.