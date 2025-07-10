БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ НАБЕРЕЖНОЙ СТОЛИЦЫ И ЗАПУСК МОРСКОГО СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ СУХУМОМ И СОЧИ

Сухум. 10 июля 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба совместно с российской делегацией во главе с первым замруководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко совершили прогулку по набережной Сухума.

Одной из остановок стало здание бывшей гостиницы «Абхазия», которое не функционирует на протяжении многих лет. Во время осмотра здания обсуждались варианты временного решения – установка декоративного фальш-фасада для улучшения визуального восприятия центральной части набережной до начала реконструкции.

Далее делегация посетила яхт-клуб и ресторан «Амра».

Совладелец клуба и ресторана Ношреван Чачба провёл экскурсию и рассказал о планах по развитию площадки.

Также в ходе прогулки была представлена концепция обновления прибрежной зоны. В частности, речь шла о восстановлении исторического фонтана с архитектурной подсветкой и создании системы освещения на всей территории набережной.

Какой облик в будущем будет у набережной — сухумцы выбирают сами.

Затем Бадра Гунба и Сергей Кириенко обсудили запуск морского сообщения между Сухумом и Сочи. В частности, речь шла о создании регулярного морского маршрута между Сухумом и Сочи.

Стороны рассмотрели варианты организации устойчивого и доступного транспортного сообщения между столицей Абхазии и российским курортом.

Инициатива рассматривается как часть более широкой стратегии транспортной интеграции и развития туристического потенциала Абхазии. Вопросы затрагивают логистику, портовую инфраструктуру и административное сопровождение проекта.

Далее Бадра Гунба и Сергей Кириенко осмотрели площадку под будущую сцену в сквере им. И. Когония.

Объект планируется разместить в парковом пространстве у гостиницы «Дом Москвы». Сцена станет частью обновлённой культурной зоны столицы.

Участники обсуждения рассмотрели различные архитектурные варианты сценической конструкции, график её использования, а также идею создания вокруг сцены гастрономического пространства – фудкорта для зрителей и туристов.

Проект станет новым культурным акцентом на карте Сухума и расширит возможности для проведения мероприятий на открытом воздухе.