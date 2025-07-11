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Абхазия Информ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО В ДЕЙСТВИИ

Новости Пятница, 11 июля 2025 11:11
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО В ДЕЙСТВИИ

Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ. Сергей Кириенко, занимающий пост первого заместителя главы президентской администрации РФ, находится в рабочей поездке в Абхазии. Визит начался встречей с президентом республики Бадрой Гунба, в ходе которой обсуждалось выполнение договоренностей, достигнутых в ходе переговоров с президентом России.

Программой визита предусмотрена инспекция социальных объектов Сухума и проведение рабочих совещаний с властями республики по основным направлениям сотрудничества.

Для Сергея Кириенко эта поездка имеет личное значение – он уроженец Сухума и сегодня прилагает значительные усилия для развития республики, в том числе инициировав управленческий конкурс «Команда Абхазии».

Внешнеполитический вектор Бадры Гунба на укрепление связей с Россией встречает позитивный отклик в Москве, что создает благоприятные условия для экономического роста и социального развития республики.

Избранный в начале года глава государства, которого часто сравнивают с Багапшем, уверенно ведет Абхазию к новым горизонтам независимого развития.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 11 июля 2025 11:17

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