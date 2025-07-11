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Абхазия Информ

ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ РОССИЙСКИМ ТУРИСТАМ, ЧТО МОЖНО ПРИВЕЗТИ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 11 июля 2025 17:13
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ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ РОССИЙСКИМ ТУРИСТАМ, ЧТО МОЖНО ПРИВЕЗТИ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ. Эксперты рассказали россиянам, что разрешено вывозить из Абхазии, а какой груз у туристов могут изъять. Под запрет, кроме очевидных вещей вроде оружия, наркотиков и ядов, подпадают самшит, прополис и эвкалипт. При этом эвкалиптовые веники нередко провозят через сухопутную границу.

Легально можно приобрести и ввезти в Россию вино, листья лаврового дерева, орехи, мед, сувениры, вяленое мясо, сыр, варенье. Безопаснее покупать продукцию в проверенных местах.

«По совету друзей купили белое вино – «Диоскурия», «Псоу». Также рекомендуют красное – «Чегем», «Лыхны», другие. Некоторые везут местную чачу», – цитирует издание одного из путешественников.

При этом установлены следующие ограничения для пассажиров самолетов: через границу нельзя провезти более литра меда, более пяти литров алкоголя, более килограмма сыра на человека.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 11 июля 2025 17:14

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