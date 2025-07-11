ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ РОССИЙСКИМ ТУРИСТАМ, ЧТО МОЖНО ПРИВЕЗТИ ИЗ АБХАЗИИ
Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ. Эксперты рассказали россиянам, что разрешено вывозить из Абхазии, а какой груз у туристов могут изъять. Под запрет, кроме очевидных вещей вроде оружия, наркотиков и ядов, подпадают самшит, прополис и эвкалипт. При этом эвкалиптовые веники нередко провозят через сухопутную границу.
Легально можно приобрести и ввезти в Россию вино, листья лаврового дерева, орехи, мед, сувениры, вяленое мясо, сыр, варенье. Безопаснее покупать продукцию в проверенных местах.
«По совету друзей купили белое вино – «Диоскурия», «Псоу». Также рекомендуют красное – «Чегем», «Лыхны», другие. Некоторые везут местную чачу», – цитирует издание одного из путешественников.
При этом установлены следующие ограничения для пассажиров самолетов: через границу нельзя провезти более литра меда, более пяти литров алкоголя, более килограмма сыра на человека.
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