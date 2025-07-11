100 ДНЕЙ ПРЕЗИДЕНТСТВА БАДРЫ ГУНБА: ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И РЕШЕНИЯ

Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ . Шестой президент Республики Абхазия Бадра Гунба официально вступил в должность 2 апреля 2025 г. Информагентство Апсныпресс выделило основные события и мероприятия, которые произошли за эти сто дней президентства.

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За 100 дней работы на посту президента Бадра Гунба внес значительные изменения в работу государственных органов власти. Состав правительства был обновлен на 80%, при этом его персональный состав существенно омолодился.

18 апреля президент утвердил структуру Кабинета министров. В соответствии с Конституционным законом Республики Абхазия «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия» был сформирован персональный состав Кабинета министров. По поручению президента Кабмин подготовил план деятельности центральных органов государственного управления на краткосрочную перспективу, направленный на решение задач устойчивого социально-экономического развития Республики Абхазия.

Президентом осуществлена реорганизация ряда органов госуправления.

19 июня был утвержден новый состав Совета безопасности.

«Команда Абхазии»

По инициативе и при участии Бадры Гунба в ходе избирательной кампании был проведен конкурс управленцев «Команда Абхазии», который позволил сформировать кадровый резерв, состоящий из представителей активной и грамотной молодежи, некоторые из которых вошли в новый состав органов государственного управления.

13 апреля, выступая перед началом церемонии награждения победителей конкурса президент предложил участникам конкурса создать общественную организацию.

30 июня на встрече президента с победителями и финалистами конкурса «Команда Абхазии», участники представили авторские проекты, направленные на социально-экономическое развитие республики, некоторые из которых в дальнейшем получили господдержку для их реализации.

Аэропорт

После 32 лет вновь возобновил работу международный аэропорт «Сухум» им. В. Ардзинба, торжественное открытие и прибытие первого регулярного рейса из Москвы состоялось 1 мая 2025 года.

В ходе подготовки к этому событию президентом были даны конкретные поручения всем ответственным лицам по обеспечению высокого уровня организации прибытия первого регулярного международного авиарейса и созданию комфортных условий для пассажиров.

Президент Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко лично встретили воздушное судно CRJ-200 авиакомпании «ЮВТ АЭРО», выполнившее рейс из аэропорта Внуково.

Возобновление регулярного авиасообщения между Москвой и Сухумом стало важным шагом в укреплении транспортных связей между Абхазией и Россией.

В настоящее время аэропорт принимает регулярные рейсы из Москвы, Нижнего Новгорода и Ханты-Мансийска.

Железнодорожное сообщение

Запущено регулярное ж/д сообщение между Сочи и Сухумом на электропоезде «Диоскурия»

1 мая Бадра Гунба и Сергей Кириенко встретили электропоезд «Диоскурия», украшенный работами абхазских и российских художников. Преодолев путь из Сириуса в Сухум за 3,5 часа, поезд прибыл на Сухумский вокзал. «Диоскурия» курсирует дважды в день, обеспечивая регулярное сообщение между регионами.

Бюджет и хозяйственная деятельность

Налоговые органы отмечают рост поступлений в государственную казну за второй квартал 2025 года на 19% по отношению к показателям за аналогичный период прошлого года.

Собственные доходы бюджета страны за этот период возросли на 8%, что позволило продолжить обеспечивать стабильное функционирование отраслей экономики, обеспечивать социальную поддержку населения, решать задачи по восстановлению объектов социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, ликвидировать последствия стихийных бедствий, продолжать реализацию важнейших целевых программ.

На поддержку энергетической отрасли выделено 200 млн рублей.

11 апреля Бадра Гунба провел совещание по проблеме сбора и утилизации бытовых отходов. Приглашенный на встречу специалист-проектировщик Василий Белосевич ознакомил участников совещания с успешными примерами создания мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов в российских городах.

По итогам совещания Бадра Гунба поручил премьер-министру проработать вопрос по организации разработки схем очистки твердых бытовых отходов с учетом успешных примеров и в кратчайшие сроки представить предложения.

17 июня состоялось совещание президента с главами администраций городов и районов Абхазии.

Главы городов и районов Абхазии доложили президенту об итогах пяти месяцев работы. Отчёт касался исполнения бюджета, решения социальных вопросов, оказания помощи людям, чьи хозяйства пострадали в результате урагана, и др.

Президент отметил, что руководство страны будет уделять особое внимание улучшению качества дорог по всей стране, в том числе и просёлочных. Уже составлен перечень участков дорог, где начнутся работы в ближайшее время.

Бадра Гунба призвал глав районов активнее подключиться к этому вопросу и лично контролировать ход ремонта дорог.

Глава государства поручил руководителям городов и районов:

– подготовить материалы по необходимым ремонтно-восстановительным работам системы ЖКХ, объектов инфраструктуры, оснащению медицинских и образовательных учреждений, учреждений культуры, спортивных объектов;

– составить информационно-справочные паспорта административно-территориальных единиц;

– ежеквартально предоставлять отчёты по доходам и расходам бюджетов с приложением справок о выполнении плановых мероприятий.

Особое внимание участников совещания было уделено необходимости приведения в соответствие с действующим законодательством организационно-правовых форм и учредительных документов структурных подразделений администраций городов и районов, подведомственных учреждений и предприятий.

Создана комиссия по проведению контроля за надлежащим исполнением землепользователями условий предоставления земельных участков.

Бадра Гунба обратил внимание глав городов и районов на необходимость в законные сроки декларирования доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера главами администрации и другими должностными лицами местных органов самоуправления.

Реконструкция и ремонт различных объектов

За 100 дней только за счет средств республиканского бюджета осуществлены реконструкция и ремонт более 60 объектов на сумму 390 млн рублей.

Ремонту подлежали автомобильные дороги, мостовые сооружения, детские сады, средние школы и Гагрский интернат, Национальная картинная галерея, памятники погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 гг.

Проведена работа по укреплению аварийного участка автомобильной дороги на территории Рицинского реликтового национального парка.

Завершается строительство ангиографической операционной на территории Республиканской больницы, активно ведутся работы по строительству Республиканской детской больницы.

18 мая президент в ходе поездки в Гудаутский район дал поручения начальнику Управления капитального строительства Дамиру Гамисония провести ремонт фасада и фойе здания администрации села и оборудовать в нем спортзал. Бадра Гунба подчеркнул, что при выполнении ремонтно-восстановительных работ необходимо учитывать историческую значимость объекта, чтобы сохранить его архитектурные особенности и культурную ценность.

18 мая в селе Лыхны президент также осмотрел здания бывшего детского сада и яслей, которые когда-то были частью местной чайной фабрики. Глава государства дал поручение начальнику Управления капитального строительства изучить возможность их восстановления с целью открытия нового детского сада в селе.

9 июня президент посетил Новый район Сухума, проверил ряд объектов и принял участие в церемонии открытия новой спортивной площадки. Бадра Гунба проинспектировал ход ремонтных работ на улице Гумистинской. Работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия на этом участке начались 5 июня. Затем президент осмотрел дворы и близлежащие территории, оценил их состояние, посетил среднюю школу №5 в Новом районе, встретился с педагогическим коллективом. Президент поручил строителям отремонтировать фасад школы, пообещал оказать помощь в создании компьютерного класса и заверил педколлектив школы во всесторонней поддержке.

Поддержка отечественного производителя

3 апреля президент Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили Очамчырский район. Делегация ознакомилась с работой припортового терминала контейнерных перевозок, а также с винзаводом «Ачба Иашта» в селе Лабра. Гости осмотрели производственные мощности, пообщались с коллективом и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между Абхазией и Россией в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

4 мая Бадра Гунба посетил чаеводческое хозяйство в селе Кутол Очамчырского района. Помощь со стороны государства позволила предпринимателям приобрести специальное оборудование, увеличить производство и улучшить качество продукции.

Бадра Гунба отметил, что государство нацелено на поддержку местных производителей. Президент поручил премьер-министру Владимиру Делба оказать максимальное содействие предприятию «Экочай» в реализации готовой продукции, в том числе и для государственных нужд.

Преодоление последствий стихийных бедствий

11 мая Бадра Гунба поручил правительству в кратчайшие сроки помочь с устранением последствий урагана 2 и 10 мая. После урагана в кратчайшие сроки была оказана помощь пострадавшим.

13 мая Бадра Гунба и Беслан Бигвава прибыли в Ткуарчал и на месте ознакомились с ходом ликвидации последствий урагана, который обрушился на город.

16 мая президент осмотрел ход восстановительных работ после урагана в Сухуме – в домах на улицах Лакоба и Званба.

Глава Администрации Сухума Тимур Агрба рассказал президенту о том, что городские службы оперативно отреагировали на последствия стихии, были убраны упавшие деревья и восстановлены линии электропередач. Президент поручил Тимуру Агрба одновременно с восстановлением кровель принять меры по решению проблем с подвалами, на протяжении многих лет подвергавшихся подтоплениям.

18 мая президент проинспектировал ход ремонтно-восстановительных работ после урагана в Гудаутском районе. Уже на следующий день по поручению президента в село Приморское прибыла комиссия для оценки ущерба, а также специалисты Управления капитального строительства. В течение четырех дней последствия были устранены.

В Гудаутском районе всего пострадало 28 объектов, включая 27 жилых домов и среднюю школу в селе Мгудзырхуа.

На ликвидацию последствий стихии было затрачено 16,5 миллионов рублей. По предварительным оценкам, общая площадь поврежденных крыш составила около 3,5 тысяч квадратных метров.

Безопасность и обеспечение общественного порядка

17 апреля Главнокомандующий Вооружёнными силами Абхазии, президент Бадра Гунба принял участие в завершающем этапе командно-штабных мобилизационных учений с участием резервных формирований, проводимых Министерством обороны республики.

Учения направлены на повышение боевой слаженности органов военного управления и уровня полевой подготовки личного состава и на отработку действий офицеров в условиях, максимально приближенных к реальным. Особое внимание уделялось организации поставок резервистов и техники, что является ключевым элементом выполнения боевых задач.

Президент провел ряд совещаний с руководителями правоохранительных органов Абхазии. Так, 20 мая, в ходе совещания с руководителями силовых структур президенту доложили о криминогенной ситуации в стране, о предпринимаемых мерах по борьбе с преступностью и обеспечению общественного порядка. Особое внимание было уделено борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Администрации президента поручено подготовить правовые акты, направленные на усиление борьбы с оборотом наркотических и психотропных веществ.

Бадра Гунба дал поручение руководителю АП Беслану Эшба подготовить расширенное совещание по вопросам противодействия обороту наркотиков, а также лечения наркозависимых граждан. Бадра Гунба потребовал от руководства МВД усилить работу в преддверии курортного сезона.

Президент дал поручение подготовить нормативный акт, регламентирующий использование специальной серии государственных автономерных знаков.

Он обратил внимание руководителей правоохранительных органов на необходимость более тесного взаимодействия ведомств.

22 мая Гунба посетил Центр специального назначения СГБ РА. Президенту продемонстрировали имеющиеся в распоряжении ЦСН беспилотные летательные аппараты.

Здравоохранение

На реализацию целевых программ в сфере здравоохранения за 100 дней направлено 256,7 млн. рублей, это больше в 1,4 раза чем за аналогичный период 2024 г.

10 апреля президент Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бигвава посетили Детский реабилитационный центр в Очамчыре. В центре планируется индивидуальный подход к реабилитации детей с онкологическими заболеваниями. Депутат Резо Зантария обратился к Президенту с просьбой о помощи в привлечении специалистов для подбора передового оборудования для центра. Президент обещал оказать содействие в этом вопросе.

1 мая состоялась встреча президента Бадры Гунба и первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко при участии министров здравоохранения двух стран. Стороны посетили Республиканскую больницу в Сухуме, проинспектировали ход масштабной диспансеризации школьников и воспитанников детских садов, которая проводилась российскими врачами.

Бадра Гунба и Сергей Кириенко провели совещание по вопросам организации здравоохранения в Абхазии и сотрудничества с Россией в этой сфере. Под их патронатом ведется строительство Республиканской детской больницы и ангиографической операционной.

По поручению президента были изысканы средства и отремонтирован компьютерный томограф в Гудаутской ЦРБ.

Соцобеспечение и правозащитная деятельность

Постановлением Кабинета министров с 1 июля 2025 года повышены размеры доплат к пенсиям 10 категориям пенсионеров на 1000 рублей. Количество получателей составляет более 16000 человек. На эти цели в год дополнительно выделяется 192 млн рублей.

18 апреля Бадра Гунба принял участие в мероприятии по случаю начала выдачи дебетовых карт пенсионерам Абхазии с гражданством РФ.

Этот вопрос президент Абхазии Бадра Гунба поднял на встрече с Владимиром Путиным, состоявшейся в Кремле 5 марта 2025 года.

Инициатива была реализована ПСБ при поддержке правительства Абхазии, Национального банка республики и Сбербанка Абхазии, в рамках поручения Президента России. Она нацелена на реализацию важнейшей социальной задачи по бесперебойному обеспечению пенсионных выплат гражданам РФ, постоянно проживающим в Абхазии.

Президент выразил благодарность Владимиру Путину за оперативное решение этого вопроса, Сергею Кириенко – за особый контроль за исполнением поручения, а также всем, кто реализует этот проект, направленный на улучшение жизни пенсионеров. Этот шаг значительно упростит жизнь более 20 000 пенсионеров – граждан РФ, проживающих в Абхазии.

Создана межведомственная рабочая группа по оказанию правового содействия гражданам Абхазии, имеющим гражданство России и получившим детские пособия и маткапитал в РФ.

Президент Абхазии встретился с женщинами по вопросу детских пособий. Глава государства подчеркнул, что руководство страны занимается решением этого вопроса.

Президент провел встречу с Уполномоченным по правам человека Анас Кишмария. Омудсмен проинформировала президента о работе, проделанной за последний год, а также о текущих острых вопросах, стоящих перед институтом Уполномоченного по правам человека в РА.

Бадра Гунба ознакомился с результатами мониторинга мест лишения свободы в Абхазии, который был представлен в ходе встречи.

Гунба и Кишмария обсудили проблемы оказания психиатрической помощи гражданам, вопросы, связанные с предотвращением семейно-бытового насилия, а также проблемные ситуации с получением социальных пособий гражданами на территории Российской Федерации.

«Мы все преследуем единую цель – это развитие нашей страны на благо ее граждан. В этом ключе необходимо выстраивать конструктивное сотрудничество и взаимодействие между государственными органами и институтом Уполномоченного по правам человека в Абхазии», – сказал Бадра Гунба.

Президент подчеркнул важность обмена информацией и регулярного общения по актуальным вопросам с Уполномоченным.

Молодежная политика

29 и 30 апреля в рамках поездки в Крым президент Бадра Гунба, вице-премьер Таращ Хагба, министр культуры Даур Кове, глава Администрации Сухума Тимур Агрба посетили арт-кластер «Таврида» (проект Росмолодёжи) – крупнейшую в России площадку для развития творческой молодёжи.

Делегация Абхазии ознакомилась с концепцией арт-кластера и приняла участие в некоторых мероприятиях.

Глава государства высоко оценил потенциал арт-кластера «Таврида» и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества между Абхазией и Россией в сфере культуры и молодёжной политики в рамках совместных проектов с арт-кластером «Таврида».

Культура и образование

Президент Бадра Гунба принял участие в торжественной церемонии вручения аттестатов медалистам и отличникам школ. Президент вручил трем медалистам сертификаты по 200 тысяч рублей.

Повышены персональные стипендии им. В. Г. Ардзинба и С. В. Багапша для студентов АГУ с трех тысяч до десяти тысяч.

Государственная премия им. Г. А. Дзидзария увеличена со 100 тысяч до 200 тыс. руб.

Президент провел ряд встреч с деятелями культуры и искусства – народным артистом России и Абхазии, ректором Театрального института им. Б. Щукина Евгением Князевым, заслуженной артисткой России и народной артисткой Абхазии Алисой Гицба, являющейся создателем «Лаборатории Алисы Гицба» — масштабного культурного проекта, объединяющего талантливых музыкантов из разных стран.

23 мая, в День памяти апостола Симона Кананита, президент Абхазии Бадра Гунба посетил праздничную службу в Новоафонском монастыре.

5 июня состоялись встреча Президента Абхазии с художниками в Сухумском художественном училище Участники встречи обсудили ряд вопросов, в том числе необходимость расширения помещения для Сухумского художественного училища им. Александра Чачба. Президент лично ознакомился с текущим состоянием образовательного учреждения, в котором обучаются будущие абхазские художники и дал поручение строителям помочь училищу.

Спорт

По договоренности Президента Бадры Гунба с российскими коллегами в Абхазии сооружены 15 многофункциональных спортивных площадок.

Президент подписал указ о ежемесячных грантах для 30 спортсменов с наилучшими достижениями, представляющих Абхазию на международном уровне.

В селе Лыхны будет открыт новый зал для занятий вольной борьбой. Такое поручение 18 мая дал президент начальнику УКС Дамиру Гамисония в ходе поездки в Гудаутский район.

Бадра Гунба подчеркнул, что при выполнении ремонтно-восстановительных работ необходимо сохранить архитектурный облик здания, относящегося к объектам историко-культурного наследия страны.

Отремонтирован зал для тайского бокса в Сухуме. Ремонт зала был произведён администрацией Сухума по поручению главы государства.

Планируется ремонт и второго зала, который будет оснащён душевыми кабинами и раздевалками для спортсменов.

Сохранение исторической памяти и укрепление связей между народами России и Абхазии

7 мая Бадра Гунба принял участие в международной акции «Огонь памяти» в Сухуме.

Масштабная международная акция, посвященная памяти павших героев, направлена на сохранение исторической памяти и укрепление связей между народами России и Абхазии. Международная акция, стартовавшая в 2025 году, объединила уже 20 стран Европы, Азии и Африки. Её цель – сохранение исторической правды о роли СССР в разгроме нацизма и противодействие попыткам пересмотра истории.

Частичка Вечного огня была торжественно передана почётным караулом 7-й военной базы Минобороны РФ почетному караулу Минобороны Абхазии и Главам районов и городов Республики.

В рамках акции состоялась передача земли с Керченского перешейка и Мамаевых высот – мест ожесточённых боёв, где сражались и абхазские бойцы.

Бадра Гунба принял участие в открытии мемориального комплекса в селе Гумиста. Комплекс объединяет три памятника: в честь выходцев из села Гумиста, павших в Великой Отечественной войне и Отечественной войне народа Абхазии, а также мемориал, посвященный жертвам Латской трагедии. Комплекс был построен на средства Армянской общины Республики Абхазия. Рядом с мемориалом обустроены детские и спортивные площадки.

Бадра Гунба также принял участие в торжественном открытии памятника Герою Советского Союза Варламу Габлия, уроженцу Очамчырского района, отличившемуся беспримерным мужеством в годы Великой Отечественной войны. Монумент установлен в городе Очамчыра у мемориала воинам, погибшим в 1941–1945 гг., став символом связи поколений и данью уважения подвигу земляка.

Указом президента 2025 год объявлен Годом Владислава Ардзинба. В Абхазии проводятся различные памятные мероприятия, встречи, научные конференции, посвященные первому президенту страны.

В сентябре планируется торжественно отметить 80-летие Владислава Ардзинба и столетие основания Эшерской школы.

16 мая президент встретился с добровольцами Отечественной войны народа Абхазии. Они прибыли в республику, чтобы посетить памятные мероприятия по случаю 80-летия первого президента страны Владислава Ардзинба.

В ходе встречи руководитель Союза Абхазских Добровольцев Кабардино-Балкарии Сергей Яхагоев обратился с просьбой оказать помощь в лечении добровольца Анзора Шорова, брата легендарного добровольца Муаеда Шорова. Президент Абхазии незамедлительно удовлетворил эту просьбу и дал соответствующие поручения.

16 мая президент принял участие в праздновании 100-летнего юбилея средней школы имени Георгия Чачба в селе Мыку Очамчырского района. В честь юбилея он посадил дерево во дворе школы.

20 мая Бадра Гунба принял участие в открытии отреставрированного памятника погибшим в Великой Отечественной войне в селе Члоу Очамчырского района.

По решению президента РФ Владимира Путина Российский фонд президентских грантов выделил более 77 млн рублей на реконструкцию нескольких десятков памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны.

Прием по личным вопросам

5 июня президент провел прием граждан по личным вопросам.

В течение дня в кабинете главы государства побывало около трех десятков человек.

Обращения к президенту касались различных вопросов, таких, как лечение, трудоустройство, малого и среднего предпринимательства и других.

Ряд вопросов, с которыми граждане обратились к Главе государства, были решены на месте. Бадра Гунба дал соответствующие поручения руководителям государственных ведомств.

Помимо личных вопросов обсуждались и вопросы общественного значения.

Руководство Федерации футбола инвалидов-ампутантов обратилось к президенту с просьбой помочь решить вопрос с транспортом для организации. Бадра Гунба пообещал изыскать средства для поддержки федерации, в которой немало ветеранов Отечественной войны.

Старший научный сотрудник АБИГИ АНА Георгий Колбая обратился к Главе государства с просьбой оказать содействие в осуществлении поисково-издательского проекта, детально освещающего тему поддержки оказанной Абхазии в отражении грузинской агрессии Республикой Адыгея, Кабардино-Балкарией и Карачаево-Черкесией. Бадра Гунба обещал поддержать этот важный проект.

Президент Абхазии периодически будет осуществлять прием граждан по личным вопросам.

Международная деятельность

Российско-абхазское сотрудничество

После церемонии инаугурации президент Абхазии Бадра Гунба встретился с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, реализацию совместных проектов и их влияние на социально-экономическое развитие региона.

Особое внимание уделили стратегическому партнёрству в инфраструктуре и энергетике, а также вопросам поддержки граждан Абхазии, включая упрощение административных процедур.

8 апреля Гунба встретился с делегацией из Республики Татарстан во главе с заместителем премьер-министра Татарстана Василем Шайхразиевым. В ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, включая экономические, культурные и гуманитарные проекты.

13 апреля состоялась встреча с руководителями Управления Президента России: начальником Управления Президента РФ по общественным проектам Сергеем Новиковым, замначальника Управления Президента РФ по внутренней политике Антоном Награлиным и гендиректором АНО «Россия – страна возможностей» Андреем Бетиным.

1 мая Бадра Гунба провел встречу с заместителем министра экономического развития Российской Федерации Дмитрием Вольвачем. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в частности – реализация программы поддержки социально-экономического развития Абхазии.

«В рамках нашей встречи с Владимиром Владимировичем Путиным мы вышли с инициативой продолжить программу поддержки малого бизнеса. Она получила поддержку. Эта программа уже показала свою эффективность», – отметил Гунба.

Встреча с президентом России В.В. Путиным

8 мая по приглашению президента России Владимира Путина Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашиг прибыли в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

10 мая состоялась встреча президентов Абхазии и России. Главы государств обсудили перспективы развития двусторонних отношений, уделив особое внимание экономическому и гуманитарному сотрудничеству. Это уже вторая личная встреча Гунба и Путина в текущем году.

Президент России подчеркнул готовность Москвы укреплять двустороннее сотрудничество, включая расширение туристических обменов между странами.

Президент Абхазии Бадра Гунба пригласил российского коллегу посетить Абхазию. Путин принял приглашение.

День России

12 июня президент принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню России, в частности был на приеме в Посольстве России в Абхазии.

Проведение Дней Нижнего Новгорода в Абхазии

30 мая президент Бадра Гунба встретился с мэром Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым. Встреча посвящалась проведению Дней Нижнего Новгорода в Сухуме.

«Совместные проекты с российскими регионами играют ключевую роль в развитии отношений, а руководство обеих стран стремится к углублению взаимодействия», – сказал Бадра Гунба.

Мэр Нижнего Новгорода подчеркнул значимость уже запущенных проектов, включая оснащение сухумских школ VR-оборудованием и образовательным контентом, а также работу с преподавателями по внедрению новых технологий. Были озвучены планы по благоустройству сквера в Новом районе Сухума.

Также Юрий Шалабаев сообщил о передаче мэру Сухума ключей от комбинированной дорожной машины – подарка от Нижнего Новгорода.

Президент Абхазии подчеркнул важность прямого авиасообщения с Нижним Новгородом.

Встреча с представителями абхазской диаспоры из Турции

4 апреля состоялась встреча президента Бадры Гунба и вице-президента Беслана Бигвава с представителями абхазской диаспоры в Турции, прибывшими для участия в инаугурации.

На встрече президент подчеркнул, что будет стремиться к укреплению и расширению добрых связей с ними и их исторической родиной.

Президент Бадра Гунба на Кавказском инвестиционном форуме

Президент Бадра Гунба в составе делегации принял участие в Кавказском инвестиционном форуме, организованном в мае Фондом Росконгресс при поддержке Правительства и Минэкономразвития России в Минеральных Водах. Главная тема Форума: «Инвестиционный путь: Прошлое. Настоящее. Будущее».

В деловой программе форума участвуют руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний, СМИ, молодежного и научного сообществ.

Форум является площадкой для переговоров и заключения деловых контрактов с целью развития инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства в российских регионах.

На стенде Абхазии центральное место занимала экспозиция Сухумского международного аэропорта им. Владислава Ардзинба, представляющая ключевые инвестиционные возможности страны, а также была представлена продукция абхазских производителей.

22 мая на полях форума состоялась встреча Бадры Гунба с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Александром Новаком.

Стороны обсудили широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества, включая экономические, инвестиционные и социальные проекты.

Во второй день президент Абхазии в сопровождении министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрея Толбатова ознакомился со стендами участников форума.

Президент Бадра Гунба провёл серию встреч с представителями правительств российских регионов, представленных на форуме.

«Для Абхазии ключевым приоритетом остаётся всестороннее сотрудничество с братскими народами Юга России, с которыми нас объединяет общая история, культура и взаимное стремление к развитию», – сказал глава государства.

Бадра Гунба посетил стенды Юга России, Северного Кавказа и Южной Осетии, где были представлены товары местных предприятий.

Президент высоко оценил потенциал промышленного и аграрного секторов, выразив готовность к реализации совместных проектов.

Президенты Абхазии и Южной Осетии Бадра Гунба и Алан Гаглоев в качестве почетных гостей приняли участие в открытии павильона «Кавказ. РФ».

На полях форума Президент Абхазии дал эксклюзивное интервью старейшему информационному агентству России – ТАСС.

В беседе были затронуты темы экономической интеграции, туристического сотрудничества и перспектив абхазо-российского взаимодействия.

Во второй половине дня Бадра Гунба встретил у экспозиционного стенда Республики Абхазия Александра Новака и полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку.

В завершение второго дня Гунба принял участие в пленарным заседанием форума.

27 мая у экспозиционного стенда Республики Абхазия состоялась встреча Бадры Гунба с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Участие в Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ-2025

Президент участвовал в пленарном заседании форума, на котором выступил президент России Владимир Путин.

В рамках форума состоялся ряд двусторонних встреч Бадры Гунба с представителями государственных структур и деловых кругов.

Гунба встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, были намечены направления дальнейшего взаимодействия.

Президент отметил историческую связь между Санкт-Петербургом и Абхазией и подчеркнул важность развития транспортной доступности между городами России и Абхазии, в частности – прямого авиасообщения с Санкт-Петербургом.

В свою очередь губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил активное развитие отношений с Абхазией и подчеркнул приоритетность обеспечения доступности образования для студентов из Абхазии.

На полях ПМЭФ состоялось подписание соглашения об установлении дружественных связей между Ткуарчалским районом Абхазии и Приозерским районом Ленинградской области.

Соглашение в присутствии президента Республики Абхазия Бадры Гунбы и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко подписали глава Ткуарчалского района Исидор Дочия и глава администрации Приозерского района Александр Соклаков. Оно предусматривает сотрудничество в области культуры, образования, спорта и туристических обменов.

20 июня Бадра Гунба провёл встречу с абхазской диаспорой в Санкт-Петербурге. За последние 15 лет это была первая встреча Президента страны с абхазской диаспорой в Санкт-Петербурге. Обсуждались вопросы развития абхазского языка, национальной культуры, экономики и молодёжной политики. В мероприятии также приняли участие студенты, обучающиеся в Санкт-Петербурге.

«Для нас приоритетны установление правопорядка, развитие экономики, расширение всесторонних отношений с Российской Федерацией, а также укрепление здравоохранения, образования и спорта. Именно на решение этих задач нацелено новое правительство», – отметил глава государства.

Президент подчеркнул важность таких встреч, позволяющих укреплять связь с соотечественниками, проживающими за пределами родины.

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