БАДРА ГУНБА: СУВЕРЕНИТЕТ СТРАНЫ ДОЛЖЕН ОПИРАТЬСЯ НА СИЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ . Суверенитет страны должен быть не декларативным, а основанным на прочном фундаменте эффективной, сильной и самодостаточной экономики. У Абхазии есть точки роста, которые необходимо развивать, считает президент Бадра Гунба.

Поручения, которые он дает правительству, нацелены именно на создание сильной экономики, развитие социальной сферы, улучшение положения граждан страны. Особое место занимают поручения, касающиеся развития системы здравоохранения и демографии.

За сто дней президентства Бадры Гунба по его поручению Кабинетом министров проделан большой объем работы.

Кабинет Министров в соответствии с законом «О стратегическом планировании в Республике Абхазия» подготовил планы деятельности центральных органов госуправления на краткосрочную перспективу, направленные на решение задач устойчивого социально-экономического развития республики.

Создана комиссия по проведению контроля за надлежащим исполнением землепользователями условий предоставления земельных участков.

Создана межведомственная рабочая группа по оказанию правового содействия гражданам Абхазии, имеющим гражданство России и получившим детские пособия и маткапитал в РФ.

Кабинетом Министров разрабатываются нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере интеллектуальной собственности.

Продолжается работа по повышению эффективности деятельности организаций энергетической отрасли, повышению собираемости за поставленную абонентам электроэнергию. Проводится работа по установке приборов учета электроэнергии. В 2025 году на поддержку энергетической отрасли предусмотрена государственная поддержка в сумме 200 млн рублей.

Приняты и реализуются целевые ведомственные программы в сфере здравоохранения, направленные на создание условий для сохранения здоровья населения с объемом финансирования более 500 млн рублей.

В целях улучшения демографической ситуации в стране приняты две целевые программы на 2025 год с объемом финансирования в 150 млн рублей: программа «Развитие демографии» – 120 млн рублей и «Лечение бесплодия с использованием метода экстракорпорального оплодотворения» – 30 млн рублей.

В целях повышения экономической эффективности субъектов малого и среднего предпринимательства принята целевая программа по оказанию финансовой поддержки субъектам предпринимательства с объемом финансирования в 326 млн рублей. В 2025 году объем такой поддержки увеличен в 3,2 раза.

Целевая программа «Развитие сельского хозяйства на 2025 год» с объемом финансирования в 150 млн рублей направлена на оказание содействия развитию крестьянских хозяйств и повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции.

Ведомственная среднесрочная программа «Совершенствование национальных счетов и расчета ВВП», рассчитанная на три года, ставит целью модернизацию статистической деятельности с применением современных информационных и цифровых технологий. Объем финансирования программы – 28 млн рублей.

Несмотря на вызовы, имевшие место в конце прошлого года, удалось избежать негативных последствий, стабилизировать ситуацию и сохранить потенциал развития экономики. Экономические показатели за первые 100 дней президентства выросли.

Налоговые органы отмечают рост поступлений в государственную казну за второй квартал 2025 года на 19% по отношению к показателям за аналогичный период прошлого года. Собственные доходы бюджета страны за этот период возросли на 8%, что позволило продолжить обеспечивать стабильное функционирование отраслей экономики, обеспечивать социальную поддержку населения, решать задачи по восстановлению объектов социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, ликвидировать последствия стихийных бедствий, продолжать реализацию важнейших целевых программ.

На реализацию целевых программ в сфере здравоохранения за 100 дней направлено 256,7 млн рублей, что больше в 1,4 раза, чем за аналогичный период 2024 г.

За счет государственных средств медицинскую помощь за пределами республики получили более 180 человек.

За счет бюджетных средств в медицинских вузах России обучаются 63 студента.

На основании решений президента оказана адресная материальная помощь 452 гражданам на сумму более 42,9 млн. рублей.

За 100 дней только за счет средств республиканского бюджета осуществлены реконструкция и ремонт более 60 объектов на сумму 390 млн рублей.

Ремонту подлежали автомобильные дороги, мостовые сооружения, детские сады, средние школы и Гагрский интернат, Национальная картинная галерея, памятники погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 гг.

Завершается строительство ангиографической операционной на территории Республиканской больницы. Ведутся работы по строительству Республиканской детской больницы.

Во всех районах республики и в Сухуме ведутся работы по укреплению и расчистке русел рек, канализационных сетей и очистных сооружений, систем водоснабжения, устройству водоводов, насосных станций, благоустройству парков и скверов, домовых территорий.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и профилактики нарушений ПДД

В 2025 году продолжается реализация целевой ведомственной программы по установке разнофункциональных аппаратно-программных комплексов единой системы контроля транспортного потока и автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Объем финансирования программы 150 млн рублей.

В текущем году продолжается работа по созданию единой системы формирования, хранения, использования и защиты государственных информационных ресурсов и баз данных. На эти цели выделяется 50 млн рублей.

Начата работа по созданию единой системы межведомственного и внутриведомственного обмена электронными документами, которая завершится в текущем году.

С 1 июля 2025 года повышены размеры доплат к пенсиям 10 категорий пенсионеров на 1000 рублей. Количество получателей составляет более 16 000 человек. На эти цели в год дополнительно выделяется 192 млн рублей.

В настоящее время идет подготовка предложений по увеличению размеров пособий отдельным категориям граждан.

В настоящее время Кабмин ведет разработку новой Государственной программы социально-экономическое развитие на 2026-2030 годы для ее рассмотрения на заседании Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

Об этом сообщает Апсныпресс.