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Абхазия Информ

ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ МАКСИМА РЕШЕТНИКОВА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Новости Пятница, 11 июля 2025 17:55
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ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ МАКСИМА РЕШЕТНИКОВА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба поздравил министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова с днем рождения.

В поздравлении говорится:                  

«Уважаемый Максим Геннадьевич, от имени Правительства Республики Абхазия, от себя лично искренне поздравляю Вас с днем рождения!

Высоко ценим Ваш личный вклад в социально-экономическое развитие Абхазии, углубление двустороннего сотрудничества, в основе которого союзнические отношения между нашими странами.

Под Вашим руководством стороны успешно проводят масштабные работы, направленные на решение новых вызовов и задач. Подтверждаю наше твердое намерение развивать и углублять двустороннее взаимодействие по наращиванию инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов и достижений».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 11 июля 2025 17:57

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