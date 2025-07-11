ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПОЗДРАВИЛ МАКСИМА РЕШЕТНИКОВА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Сухум. 11 июля 2025. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба поздравил министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова с днем рождения.
В поздравлении говорится:
«Уважаемый Максим Геннадьевич, от имени Правительства Республики Абхазия, от себя лично искренне поздравляю Вас с днем рождения!
Высоко ценим Ваш личный вклад в социально-экономическое развитие Абхазии, углубление двустороннего сотрудничества, в основе которого союзнические отношения между нашими странами.
Под Вашим руководством стороны успешно проводят масштабные работы, направленные на решение новых вызовов и задач. Подтверждаю наше твердое намерение развивать и углублять двустороннее взаимодействие по наращиванию инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между Республикой Абхазия и Российской Федерацией.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов и достижений».
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