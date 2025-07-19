В МАЙКОПЕ СТАРТОВАЛА КАДРОВАЯ ШКОЛА «ХОД В БУДУЩЕЕ» ДЛЯ МОЛОДЕЖИ АДЫГЕИ И АБХАЗИИ

Сухум. 19 июля 2025. Абхазия-Информ . В Майкопе на базе Адыгейского государственного университета в полную силу работает кадровая школа «Ход в Будущее». Это значимое событие собрало 50 активных молодых людей из Республики Адыгея и Республики Абхазия.

Школа, которая продлится до 21 июля, открылась вчера приветственным словом заместителя руководителя Росмолодёжи Юрия Лескина. Обращаясь к участникам, он подчеркнул важность проекта: «Проект «Твой Ход», в рамках которого проходит эта школа, является ярким примером того, как поддержка молодых лидеров может превращаться в реальные результаты: новые инициативы, мощные команды, масштабные проекты. И вы – будущие лидеры этого движения».

Основная цель «Хода в Будущее» – развитие лидерских качеств и повышение квалификации активистов и волонтеров команды «Твой Ход». Программа школы насыщена образовательными блоками, мастер-классами, тренингами и деловыми играми. Участники смогут раскрыть свой потенциал, улучшить командные навыки и освоить современные подходы в реализации молодежной политики.

Особое внимание уделяется укреплению межрегионального сотрудничества. Школа станет площадкой для живого обмена опытом, знаниями и лучшими практиками между молодежью Адыгеи и Абхазии, способствуя развитию Международного клуба дружбы и созданию единого молодежного пространства.

«Ход в Будущее» реализуется региональной командой Республики Адыгея Всероссийского конкурса «Твой Ход» при поддержке Комитета Республики Адыгея по делам молодежи, Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта и Молодежного центра Республики Адыгея.