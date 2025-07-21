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Абхазия Информ

20-Е ЗАСЕДАНИЕ МЕЖПРАВКОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ

Новости Понедельник, 21 июля 2025 20:05
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20-Е ЗАСЕДАНИЕ МЕЖПРАВКОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ

Сухум. 21 июля 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме состоялось 20-е заседание Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией. В повестку дня было включено три вопроса:

о реализации Государственной программы экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025 гг.;

о разработке Государственной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2026-2030 годы;

о решениях сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, принятых в 2023-2025 гг.

«Российская Федерация является главным экономическим партнером Республики Абхазия. Сотрудничество между нашими странами успешно развивается и носит стратегический характер. Прямые контакты – это всегда лучший способ решать вопросы оперативно, тем более что результатом такого сотрудничества являются стабильно растущие экономические показатели», – сказал премьер-министр Абхазии Владимир Делба, открывая заседание.

Подписанные межгосудартсвенные и межправительственные договоры и соглашения, по словам Делба, позволяют эффективно реализовывать проекты, представляющие взаимный интерес.

Премьер-министр особо выделил крупнейший инфраструктурный проект, реализованный за последние 30 лет, – открытие международного аэропорта «Сухум» им. В. Ардзинба. Немаловажное значение имеет и запуск электропоезда «Диоскурия».

«Прорабатывается вопрос возобновления морского пассажирского сообщения между Сухумом и Сочи. Реализация этих проектов оказывает положительное влияние на социально-экономическое развитие республики, способствует росту туристической инфраструктуры и повышению мобильности населения, что крайне важно для социального развития и мобильности граждан», – подчеркнул премьер-министр.

Заместитель председателя правительства России Александр Новак подчеркнул, что: совместными усилиями формируется единое пространство обороны и безопасности, гармонизируется законодательство двух стран, и осуществляются программы развития Абхазии, модернизация её социальной сферы.

«При поддержке России в Абхазии успешно реализуются масштабные инфраструктурные проекты, повышается благосостояние жителей республики – абхазских и российских граждан. Наращиваются культурно-гуманитарные контакты и межрегиональные связи», – сказал он.

Александр Новак отметил, что за 17 лет признания Россией независимости Абхазии проделан значительный объем работ по восстановлению и развитию республики.

«Было направлено более 76 миллиардов рублей на создание социальной инфраструктуры и повышение уровня жизни населения. Восстановлено и построено более 78 объектов социальной инфраструктуры, более 500 километров дорог и 460 километров инженерных сетей, что создает крепкую базу для дальнейшего развития экономики и привлечения инвестиций», – сказал Новак.

Министр экономики Темуйраз Миквабия представил информацию о том, как реализуется Госпрограмма социально-экономического развития Абхазии на 2022 – 2025 гг.

«Госпрограмма реализуется с 2022 года, она была утверждена указом президента. Программа направлена на повышение уровня социально-экономического развития Абхазии. Осуществляется она за счет реализации широкого спектра мероприятий в сферах дорожной, энергетической, коммунальной инфраструктуры, здравоохранения, социального обеспечения и других направлениях. В целях определения качественных результатов реализации программных мероприятий предусмотрен ряд целевых показателей. Один из главных показателей – уровень ВВП», – сказал министр экономики Абхазии.

По итогам анализа 2024 года уровень ВВП в Абхазии составил – 90,2 млрд рублей, что почти в два раза превышает запланированный показатель.

Увеличен объем собственных доходов госбюджета. Согласно итогам 2024 года объем собственных доходов составил – 12 млрд рублей.

Также растёт объем товарооборота между Россией и Абхазией. В 2020 году объем товарооборота составлял 252 млн долларов, по итогам 2024 года – 402 млн долларов.

По завершении обсуждения повестки состоялось подписание протокола 20-го заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Документ подписали премьер-министр Абхазии Владимир Делба и заместитель председателя правительства России Александр Новак.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 21 июля 2025 20:07

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