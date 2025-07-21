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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ ПРОШЛО В МОСКВЕ

Новости Понедельник, 21 июля 2025 20:17
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ЗАСЕДАНИЕ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ ПРОШЛО В МОСКВЕ

Сухум. 21 июля 2025. Абхазия-Информ. В здании Федеральной таможенной службы России в городе Москва состоялось заседание российско-абхазской рабочей группы по правоохранительному сотрудничеству между Федеральной таможенной службой Российской Федерации и Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия.

С абхазской стороны в заседании участвовали начальник управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК РА Рауль Дзкуя, заместитель начальника управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Феликс Абгаджава и начальник отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» Инал Халваш.

С российской стороны начальник главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России Игорь Пискунов, заместители начальника ГУБК, начальники отделов ГУБК, заместитель начальника Южного таможенного управления начальник Южной оперативной таможни Дмитрий Фильчагин, а также и.о. заместителя начальника Краснодарской таможни начальник службы по городу Сочи Евгений Лесняк.

На заседании обсуждались следующие вопросы:

– противодействие контрабанде наркотиков, совершаемой при перемещении через российско-абхазскую государственную границу,

– организация взаимодействия, направленного на пресечение каналов незаконного перемещения между Россией и Абхазией табачной продукции,

– организация совместных мероприятий по противодействию уклонению от уплаты таможенных платежей при перемещении из Абхазии в Россию транспортных средств для личного пользования по таможенной процедуре временного ввоза

– организация правоохранительными подразделениями таможенных служб России и Абхазии совместных мероприятий в целях пресечения незаконного перемещения через российско-абхазскую границу оборудования для извлечения криптовалюты.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 21 июля 2025 20:22

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