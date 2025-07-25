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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ ПИЦУНДЫ С ДНЁМ ГОРОДА

Новости Пятница, 25 июля 2025 22:29
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ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ ПИЦУНДЫ С ДНЁМ ГОРОДА

Сухум. 25 июля 2025. Абхазия-Информ. Глава государства обратился с поздравительной речью к жителям Пицунды на торжественном концерте посвященном Дню города.

«Дорогие жители Пицунды!

От всей души поздравляю вас с Днём города!

Пицунда – город с древнейшей историей, с уникальной природой и, самое главное, с патриотичными, добрыми и гостеприимными жителями.

Жемчужина Черноморского побережья – Пицунда всегда оставалась городом с ярким абхазским колоритом.

В этот праздничный день мы не можем не вспомнить пицундцев, отдавших свои жизни за свободу Абхазии. В тяжёлое послевоенное время вы проявили особую любовь к родному городу, смогли сохранить и приумножить его былую славу.

Вся Абхазия гордится древней и красивой Пицундой.

Искренне желаю вам здоровья, мира и благополучия. Пусть процветает Пицунда! Да здравствует Абхазия!»

До начала праздничного концерта глава государства посетил первый международный гастрономический фестиваль, приуроченный к празднованию, который открылся 23 июля и завершается сегодня.

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Фестиваль собрал более 40 участников из Абхазии и Краснодарского края. Гостям и жителям города были представлены экологически чистые продукты, выпечка, разнообразные напитки, цветы, картины, а также сувениры и изделия ручной работы.

Президент подчеркнул, что гастрономический фестиваль имеет большое значение для Пицунды, так как он не только объединил местных производителей, но и привлёк участников из Краснодарского края, способствуя развитию сотрудничества и укреплению связей, а также повышению туристической привлекательности города и всей страны.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 25 июля 2025 22:47

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