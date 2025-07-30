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Абхазия Информ

ДЕТИ ИЗ БЕЛГОРОДСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ ЗАВЕРШИЛИ ОТДЫХ В АБХАЗИИ

Новости Среда, 30 июля 2025 21:53
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ДЕТИ ИЗ БЕЛГОРОДСКОЙ И КУРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ ЗАВЕРШИЛИ ОТДЫХ В АБХАЗИИ

Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ. В гостинице «Айтар» состоялась встреча министра туризма Абхазии Астамура Логуа с делегацией детей и семей из Белгородской области. В этот же день сотрудники Министерства туризма передали памятные подарки детям из Курской области, завершившим отдых в РУП ОПК «Пицунда».

Гости находились в республике с 15 по 29 июля в рамках культурно-оздоровительной программы.

Программа была организована для семей из приграничных районов России. За время пребывания в Абхазии участники посетили знаковые достопримечательности: Рицинский реликтовый национальный парк, Сухумский обезьяний питомник, Ботанический сад, Новый Афон и ряд других туристических объектов.

На прощальной встрече министр поблагодарил гостей за тёплые слова и подчеркнул важность подобных гуманитарных инициатив, направленных на поддержку семей и развитие межгосударственных связей. Детям и взрослым были вручены памятные подарки от имени Министерства туризма.

Участники делегации выразили искреннюю благодарность за приём, заботу и гостеприимство, которое они ощутили на протяжении всего пребывания в республике.

Министерство туризма в свою очередь выражает признательность всем, кто содействовал организации отдыха гостей из Российской Федерации.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 30 июля 2025 21:55

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