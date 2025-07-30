В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ МУЗЕЙ

Сухум. 30 июля 2025. Абхазия-Информ . В Сухуме появился музей – заповедник под открытым небом «Сухумская крепость». В церемонии открытия приняли участие спикер Парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Владимир Делба, руководитель Администрации президента Беслан Эшба, вице-премьеры Джансух Нанба и Вараздат Миносян, депутаты Парламента, члены Правительства, общественность.

«Цель открытия музея под открытым небом – сделать археологический объект доступным для посещения, в том числе туристами, а научным центром крепость была, есть и будет», – сказал директор Государственного заповедника «Сухумская крепость» Айнар Инал-ипа.

Сухумская крепость – памятник историко-культурного наследия, отражающий становление и развитие Сухума.

Об этом сообщает сайт правительства.