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Абхазия Информ

В РДЮСШ ИГР СТАРТОВАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Новости Вторник, 05 августа 2025 21:16
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В РДЮСШ ИГР СТАРТОВАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Сухум. 5 августа 2025. Абхазия-Информ. 6 августа в РДЮСШ игр стартовал XVII международный турнир по настольному теннису памяти первого президента Федерации настольного тенниса Абхазии Омара Кварчия. Соревнования пройдут среди мужчин и женщин в индивидуальном и парном разрядах.

Общий призовой фонд турнира – 500 000 рублей (за первое место – 100 000, за второе – 50 000, за третье – 30 000 рублей).

В рамках турнира пройдут состязания среди юношей и девушек по двум возрастным категориям: 2009-2011 годов рождения и 2012 и моложе.

Открытие турнира состоится в 13:00.

Главный судья – судья международной категории Игорь Ерофеев (Сочи).

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 05 августа 2025 21:18

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