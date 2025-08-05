В РДЮСШ ИГР СТАРТОВАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
Сухум. 5 августа 2025. Абхазия-Информ. 6 августа в РДЮСШ игр стартовал XVII международный турнир по настольному теннису памяти первого президента Федерации настольного тенниса Абхазии Омара Кварчия. Соревнования пройдут среди мужчин и женщин в индивидуальном и парном разрядах.
Общий призовой фонд турнира – 500 000 рублей (за первое место – 100 000, за второе – 50 000, за третье – 30 000 рублей).
В рамках турнира пройдут состязания среди юношей и девушек по двум возрастным категориям: 2009-2011 годов рождения и 2012 и моложе.
Открытие турнира состоится в 13:00.
Главный судья – судья международной категории Игорь Ерофеев (Сочи).
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