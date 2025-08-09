 

ГУДАУТСКИЙ РАЙОН И ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МОГУТ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ О ПОБРАТИМСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Новости Суббота, 09 августа 2025 23:01
Сухум. 9 августа 2025. Абхазия-Информ. Делегацию во главе с замгубернатора Ольгой Тимофеевой Псковской области, прибывшую с ознакомительным визитом, принял глава Администрации Гудаутского района Валерий Авидзба.

Стороны обсудили сотрудничество в сферах образования, культуры и молодежной политики.

