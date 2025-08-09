СИСТЕМА ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ АБХАЗИИ ПЕРЕВЕДЕНА В РЕЖИМ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ
Сухум. 9 августа 2025. Абхазия-Информ. В связи с опасностью атаки БПЛА на районы, расположенные в непосредственной близости от абхазо-российской государственной границы, на участке от побережья до горных хребтов, подразделения пограничного управления СГБ Абхазии переведены на усиленный режим несения службы.
Боевые расчеты систем противовоздушной обороны переведены в режим боевой готовности.
По мере необходимости, по согласованию сторон будет приниматься решение о возможной приостановке работы КПП «Псоу», о чем население будет проинформировано дополнительно.
Последнее от Super User
- ГУДАУТСКИЙ РАЙОН И ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МОГУТ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ О ПОБРАТИМСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
- СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ ОБСУДИЛ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С МИНИСТРОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ
- НА ШТРАФСТОЯНКИ ГОРРАЙОРГАНОВ МВД ПОСТАВЛЕНО 123 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКОВ
- ПОДАРОК ЮНЫМ ФУТБОЛИСТАМ «ЭРЦАХУ»
- РАСКРЫТО ХИЩЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА