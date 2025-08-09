СИСТЕМА ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ АБХАЗИИ ПЕРЕВЕДЕНА В РЕЖИМ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ

Сухум. 9 августа 2025. Абхазия-Информ. В связи с опасностью атаки БПЛА на районы, расположенные в непосредственной близости от абхазо-российской государственной границы, на участке от побережья до горных хребтов, подразделения пограничного управления СГБ Абхазии переведены на усиленный режим несения службы.