июня 24 2024

СИСТЕМА ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ АБХАЗИИ ПЕРЕВЕДЕНА В РЕЖИМ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ

Новости Суббота, 09 августа 2025 23:05
СИСТЕМА ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ АБХАЗИИ ПЕРЕВЕДЕНА В РЕЖИМ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ

Сухум. 9 августа 2025. Абхазия-Информ. В связи с опасностью атаки БПЛА на районы, расположенные в непосредственной близости от абхазо-российской государственной границы, на участке от побережья до горных хребтов, подразделения пограничного управления СГБ Абхазии переведены на усиленный режим несения службы.

Боевые расчеты систем противовоздушной обороны переведены в режим боевой готовности.

По мере необходимости, по согласованию сторон будет приниматься решение о возможной приостановке работы КПП «Псоу», о чем население будет проинформировано дополнительно.

Другие материалы в этой категории: « ГУДАУТСКИЙ РАЙОН И ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МОГУТ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ О ПОБРАТИМСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
