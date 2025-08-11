 

ИТОГИ XVII МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ ПАМЯТИ ОМАРА КВАРЧИЯ

Понедельник, 11 августа 2025
ИТОГИ XVII МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ ПАМЯТИ ОМАРА КВАРЧИЯ

Сухум. 11 августа 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме завершился XVII международный турнир по настольному теннису, посвящённый памяти первого президента Федерации настольного тенниса Абхазии Омара Кварчия. В соревнованиях приняли участие 102 спортсмена из Москвы и Московской области, Краснодарского и Ставропольского края, Самарской, Ивановской, Ярославской, Свердловской, Волгоградской и Ростовской областей, Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, Южной Осетии, а также Республики Абхазия.

Турнир включал состязания среди взрослых, юношей и девушек в двух возрастных категориях: 2009-2011 годов рождения и 2012 года рождения и моложе.

Среди спортсменов 2012 года рождения и моложе первые места заняли Адам Матюшин (Майкоп) и Таснима Уталисова (Ессентуки), вторыми стали Дато Цколия (Гагра) и Нинель Чалукян (Сухум), третьи места заняли Даниэл Данельян (Волгоград) и Билкис Уталисова (Ессентуки).

Среди спортсменов 2009-2011 годов рождения победителями стали Нестор Кварчия (Сухум) и Марина Инютина (Ростов), вторые места заняли Артем Пащян (Гагра) и Майя Касрадзе (Цхинвал), третьи места заняли Илья Медведев (Веселый) и Ангелина Апагуни (Сочи).

Среди взрослых победителями стали Алексей Жуков (Москва) и Яна Носкова (Москва), на втором месте Эрика Кварчия (Сухум) и Руслан Черкес (Краснодар), третьи места заняли Ангелина Апагуни (Сочи) и Артур Султанов (Самара).

В парном смешанном первенстве победителями стали Эрика Кварчия и Джамшет Хасанов, вторыми стали Яна Носкова и Лаша Давитая, третьи места заняли Аманда Кокоева и Леон Габлия, Ангелина Апагуни и Ренат Карчава.

Также, в рамках турнира прошли соревнования среди инвалидов-ампутантов, где победителем стал Джон Чан-оглы (Гудаута), вторым стал Алхас Ампар (Гудаута), бронзовым призером стал Роман Матяшов (Сухум).

Победители были отмечены денежными призами от семьи Омара Кварчия.

Лучшие спортсмены Сухума – Эрика Кварчия и Ренат Карчава – получили денежные награды от Управления по делам молодёжи и спорта администрации города.

Призовой фонд турнира составил 500 000 рублей

(1 место – 100 000 рублей, 2 место – 50 000 рублей, 3 место – 30 000 рублей).

Главным судьёй соревнований выступил судья международной категории Игорь Ерофеев (Сочи).

