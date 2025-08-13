 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТЕЛЕМОСТ МЕЖДУ МИНИСТРАМИ ТУРИЗМА АБХАЗИИ И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости Среда, 13 августа 2025 10:51
Оцените материал
(0 голосов)
ТЕЛЕМОСТ МЕЖДУ МИНИСТРАМИ ТУРИЗМА АБХАЗИИ И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 13 августа 2025. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Астамур Логуа и министр культуры Даур Кове провели телемост с коллегами из Псковской области. Глава Минтуризма страны представил подробную информацию о туристических объектах Абхазии и планах развития отрасли.

Отдельное внимание уделено восточной части республики и развитию горного туризма. Министр сообщил о принятом накануне решении создать Ассоциацию глэмпингов Абхазии. Также в числе приоритетов – открытие Сухумского аэропорта и расширение географии полётов.

На 2026 год Минтуризма совместно с Минкультуры и администрациями районов готовит туристический событийный календарь, объединяющий мероприятия, способные привлечь гостей в республику.

«Мы безусловно проговаривали про событийный календарь, который очень интересует наших гостей, так как под разного рода события можно группами приглашать туристов в Абхазию», – рассказал  Астамур Логуа по итогам встречи.

Сейчас в Абхазии продолжаются дни Псковской области, которые включают рабочие переговоры, культурно-развлекательные программы и подписание соглашений о сотрудничестве. Стороны уже договорились о проведении информационных туров для туроператоров российского региона.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 13 августа 2025 10:55

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СЕЛЕ ТАМЫШ ЗАВЕРШИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЮ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 14 И 15 АВГУСТА 2025 ГОДА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.