ТЕЛЕМОСТ МЕЖДУ МИНИСТРАМИ ТУРИЗМА АБХАЗИИ И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 13 августа 2025. Абхазия-Информ . Министр туризма Абхазии Астамур Логуа и министр культуры Даур Кове провели телемост с коллегами из Псковской области. Глава Минтуризма страны представил подробную информацию о туристических объектах Абхазии и планах развития отрасли.

Отдельное внимание уделено восточной части республики и развитию горного туризма. Министр сообщил о принятом накануне решении создать Ассоциацию глэмпингов Абхазии. Также в числе приоритетов – открытие Сухумского аэропорта и расширение географии полётов.

На 2026 год Минтуризма совместно с Минкультуры и администрациями районов готовит туристический событийный календарь, объединяющий мероприятия, способные привлечь гостей в республику.

«Мы безусловно проговаривали про событийный календарь, который очень интересует наших гостей, так как под разного рода события можно группами приглашать туристов в Абхазию», – рассказал Астамур Логуа по итогам встречи.

Сейчас в Абхазии продолжаются дни Псковской области, которые включают рабочие переговоры, культурно-развлекательные программы и подписание соглашений о сотрудничестве. Стороны уже договорились о проведении информационных туров для туроператоров российского региона.