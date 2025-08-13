ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 14 И 15 АВГУСТА 2025 ГОДА

Сухум. 13 августа 2025. Абхазия-Информ. 14 августа в Абхазии отмечают День памяти защитников Отечества. В этот день, 33 назад началась Отечественная война народа Абхазии.

15 августа отмечается День добровольца. Он посвящён прибытию первой группы добровольцев с Северного Кавказа во время войны в Абхазии 15 августа 1992 года.