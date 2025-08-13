ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 14 И 15 АВГУСТА 2025 ГОДА
Сухум. 13 августа 2025. Абхазия-Информ. 14 августа в Абхазии отмечают День памяти защитников Отечества. В этот день, 33 назад началась Отечественная война народа Абхазии.
15 августа отмечается День добровольца. Он посвящён прибытию первой группы добровольцев с Северного Кавказа во время войны в Абхазии 15 августа 1992 года.
На эти даты запланировано проведение ряда мероприятий:
14 августа – в 10:00 состоится возложение цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. в Парке Славы в Сухуме.
В 11:00 – возложение цветов к мемориалу В. Г. Ардзинба в с. Нижняя Эшера.
15 августа, в 10:00 возложение цветов к памятнику добровольцам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. (г. Гудаута).
В 10:30 состоится торжественное заседание в Доме культуры им. Р. Дасания г. Гудаута, посвященное Дню добровольца.
12:30 – посещение Музея боевой Славы им. С. Дбар.
Последнее от Super User
- В ГАГРЕ СТАРТОВАЛ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПАМЯТИ ГЕРОЕВ АБХАЗИИ
- ТЕЛЕМОСТ МЕЖДУ МИНИСТРАМИ ТУРИЗМА АБХАЗИИ И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
- В СЕЛЕ ТАМЫШ ЗАВЕРШИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЮ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
- МВД ПРОВОДИТ РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ НАНЕСЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО РАНЕНИЯ КОНСТАНТИНУ БЕЛОЗЕРОВУ
- В АДЫГЕЕ ПРОШЁЛ ЕЖЕГОДНЫЙ СЛЁТ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЁЖИ «ФИШТ»-2025