 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 14 И 15 АВГУСТА 2025 ГОДА

Новости Среда, 13 августа 2025 10:55
Оцените материал
(0 голосов)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 14 И 15 АВГУСТА 2025 ГОДА

Сухум. 13 августа 2025. Абхазия-Информ. 14 августа в Абхазии отмечают День памяти защитников Отечества. В этот день, 33 назад началась Отечественная война народа Абхазии.

15 августа отмечается День добровольца. Он посвящён прибытию первой группы добровольцев с Северного Кавказа во время войны в Абхазии 15 августа 1992 года.

На эти даты запланировано проведение ряда мероприятий:

14 августа – в 10:00 состоится возложение цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. в Парке Славы в Сухуме.

В 11:00 возложение цветов к мемориалу В. Г. Ардзинба в с. Нижняя Эшера.

15 августа, в 10:00 возложение цветов к памятнику добровольцам, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. (г. Гудаута).

В 10:30 состоится торжественное заседание в Доме культуры им. Р. Дасания г. Гудаута, посвященное Дню добровольца.

12:30 посещение Музея боевой Славы им. С. Дбар.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 13 августа 2025 11:19

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТЕЛЕМОСТ МЕЖДУ МИНИСТРАМИ ТУРИЗМА АБХАЗИИ И ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГАГРЕ СТАРТОВАЛ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПАМЯТИ ГЕРОЕВ АБХАЗИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.