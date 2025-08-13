В ГАГРЕ СТАРТОВАЛ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПАМЯТИ ГЕРОЕВ АБХАЗИИ

Сухум. 13 августа 2025. Абхазия-Информ. В Гагрe проходит Открытый республиканский теннисный турнир 4-й категории памяти Героев Абхазии Салыбея Ардзынба и Арзамета Тарба. В соревнованиях участвуют более 80 теннисистов из городов Абхазии – Сухума, Гагры, Пицунды, а также из разных регионов России: Сочи, Адлера, Краснодара, Таганрога, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары и других.