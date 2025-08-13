В ГАГРЕ СТАРТОВАЛ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПАМЯТИ ГЕРОЕВ АБХАЗИИ
Сухум. 13 августа 2025. Абхазия-Информ. В Гагрe проходит Открытый республиканский теннисный турнир 4-й категории памяти Героев Абхазии Салыбея Ардзынба и Арзамета Тарба. В соревнованиях участвуют более 80 теннисистов из городов Абхазии – Сухума, Гагры, Пицунды, а также из разных регионов России: Сочи, Адлера, Краснодара, Таганрога, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары и других.
Турнир включает одиночные, парные и смешанные разряды в возрастных категориях: до 13 лет, до 15 лет и до 19 лет – среди юношей и девушек.
Главный судья соревнований – судья первой категории России Лариса Дематьева.
