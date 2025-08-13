 

В ГАГРЕ РАЗЫСКИВАЮТ ПРОПАВШУЮ ДЕВУШКУ

Новости Среда, 13 августа 2025 15:28
Сухум. 13 августа 2025. Абхазия-Информ. 11 августа 2025 года Кокоскерия Кама вышла с работы в Гагре и пропала. На связь не выходит, её больше никто не видел.

Всех, кто располагает любой информацией, просят сообщить по телефону: +7 940 991-44-63

Просьба максимально распространить информацию.

