В ГАГРЕ РАЗЫСКИВАЮТ ПРОПАВШУЮ ДЕВУШКУ
Новости Среда, 13 августа 2025 15:28
Сухум. 13 августа 2025. Абхазия-Информ. 11 августа 2025 года Кокоскерия Кама вышла с работы в Гагре и пропала. На связь не выходит, её больше никто не видел.
Всех, кто располагает любой информацией, просят сообщить по телефону: +7 940 991-44-63
Просьба максимально распространить информацию.
