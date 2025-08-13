 

Абхазия Информ

ГОША КУЦЕНКО ВЫСТУПИЛ В СУХУМЕ

Новости Среда, 13 августа 2025 15:36
ГОША КУЦЕНКО ВЫСТУПИЛ В СУХУМЕ

Сухум. 13 августа 2025. Абхазия-Информ. Заслуженный артист России Гоша Куценко выступил в Сухуме в рамках визита делегации Псковской области в Абхазию, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Концерт большого друга Псковской области Гоши Куценко и группы ГК прошёл в Сухуме в рамках официального визита нашей делегации в Абхазию. Музыка всегда говорит на одном языке и помогает людям лучше понимать друг друга. А если это любимые, знакомые каждому с детства песни из советских и российских кинофильмов, то звучат они в общем контексте – с первой и до последней ноты!» – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников выразил уверенность в том, что выступление Гоши Куценко надолго останется в памяти у жителей и гостей Сухума.

«Надеюсь, такие творческие встречи мы проведём ещё не раз», – подчеркнул Михаил Ведерников.

