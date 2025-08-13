50 ЛИТРОВ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПЫТАЛИСЬ ВВЕЗТИ В МАШИНАХ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 13 августа 2025. Абхазия-Информ . В пункте пропуска МАПП Адлер сотрудники таможни обратили внимание на автомобиль GEELY, прибывший из Абхазии. По результатам осмотра машины с помощью МИДК были выявлены посторонние вложения. При досмотре машины под обшивкой левого и правого заднего крыла, а также в полостях спинок задних сидений были обнаружены 35 бутылок вина абхазских марок. Общий объем перевозимого с сокрытием от таможенного контроля алкоголя составил более 26 литров. Товар и автомобиль как средство правонарушения изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст. 16.3 КоАП России.

Еще в одном автомобиле HAVAL, прибывшем из Абхазии, алкогольная продукция была обнаружена в салоне транспортного средства. В этом автомобиле гражданин пытался провезти 34 бутылки вина и коньяка абхазского производства, объёмом 23 литра. Таможенную декларацию гражданин не заполнял, в таможенный орган не подавал. В ходе опроса он пояснил, что алкоголь вез для друзей. Учитывая количество и характер товара, было принято решение о том, что он не относится к товарам для личного пользования. Алкогольная продукция изъята, возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.

С начала 2025 года по фактам незаконного перемещения алкогольной продукции через российско-абхазскую границу таможенным постом МАПП Адлер возбуждено 194 дела об административных правонарушениях. Изъято порядка 900 литров алкогольной продукции.