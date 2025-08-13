 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

50 ЛИТРОВ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПЫТАЛИСЬ ВВЕЗТИ В МАШИНАХ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Среда, 13 августа 2025 15:39
Оцените материал
(0 голосов)
50 ЛИТРОВ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПЫТАЛИСЬ ВВЕЗТИ В МАШИНАХ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 13 августа 2025. Абхазия-Информ. В пункте пропуска МАПП Адлер сотрудники таможни обратили внимание на автомобиль GEELY, прибывший из Абхазии. По результатам осмотра машины с помощью МИДК были выявлены посторонние вложения. При досмотре машины под обшивкой левого и правого заднего крыла, а также в полостях спинок задних сидений были обнаружены 35 бутылок вина абхазских марок. Общий объем перевозимого с сокрытием от таможенного контроля алкоголя составил более 26 литров. Товар и автомобиль как средство правонарушения изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст. 16.3 КоАП России.

Еще в одном автомобиле HAVAL, прибывшем из Абхазии, алкогольная продукция была обнаружена в салоне транспортного средства. В этом автомобиле гражданин пытался провезти 34 бутылки вина и коньяка абхазского производства, объёмом 23 литра. Таможенную декларацию гражданин не заполнял, в таможенный орган не подавал. В ходе опроса он пояснил, что алкоголь вез для друзей. Учитывая количество и характер товара, было принято решение о том, что он не относится к товарам для личного пользования. Алкогольная продукция изъята, возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.

С начала 2025 года по фактам незаконного перемещения алкогольной продукции через российско-абхазскую границу таможенным постом МАПП Адлер возбуждено 194 дела об административных правонарушениях. Изъято порядка 900 литров алкогольной продукции.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 13 августа 2025 15:43

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГОША КУЦЕНКО ВЫСТУПИЛ В СУХУМЕ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.