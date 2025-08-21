ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТСКОГО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ

 

июня 24 2024

Новости Четверг, 21 августа 2025 15:54
Сухум. 21 августа 2025. Абхазия-Информ. Вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба и министр просвещения Абхазии Хана Гунба посетили спортивно-оздоровительный лагерь для детей и подростков. Лагерь, организованный новоафонской молодежной организацией «Апсар», уже третий год принимает детей со всей Абхазии и Адыгеи.

В ходе визита официальные лица пообщались с воспитанниками, осмотрели территорию и условия проживания, высоко оценив усилия организаторов по созданию комфортной среды для отдыха и развития подрастающего поколения.

Гости подчеркнули важность подобных проектов, способствующих укреплению дружбы, патриотизма и единства среди молодежи разных районов.

Программа лагеря, включающая спортивные мероприятия, творческие занятия, походы и встречи с ветеранами, направлена на глубокое изучение истории и культурных традиций страны.

В завершение визита для детей был организован концерт с участием Авто Конджария, Алмаса Анкваб, танцевальной группы «Нартаа», гостей из Адыгеи, а также самих воспитанников лагеря.

