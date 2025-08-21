ИЗ АБХАЗИИ ЭКСТРАДИРОВАН ГРАЖДАНИН РОССИИ

Свердловским районным судом города Перми 06.07.2023 он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 (участие в преступном сообществе (преступной организации), частью 3 статьи 30, пунктами «а», «г» части 4 статьи 281 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 150 000 рублей.

Лузенин А.В. скрылся от следствия, был установлен на территории Республики Абхазия и привлечен к уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

По истечении срока отбытия наказания по приговору Галского районного суда Республики Абхазия от 21.11.2024 и вступления в законную силу решения Генерального прокурора Республики Абхазия о его выдаче, Лузенин А.В. был передан представителям правоохранительных органов Российской Федерации. Генеральная прокуратура Республики Абхазия продолжает активное взаимодействие с компетентными органами иностранных государств по борьбе с преступностью с соблюдением требований законодательства Республики Абхазия.