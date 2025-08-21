 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ИЗ АБХАЗИИ ЭКСТРАДИРОВАН ГРАЖДАНИН РОССИИ

Новости Четверг, 21 августа 2025 18:44
ИЗ АБХАЗИИ ЭКСТРАДИРОВАН ГРАЖДАНИН РОССИИ

Сухум. 21 августа 2025. Абхазия-Информ. Генеральная прокуратура Республики Абхазия удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче для исполнения приговора гражданина Российской Федерации Лузенина А.В., 1997 года рождения.

Свердловским районным судом города Перми 06.07.2023 он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 (участие в преступном сообществе (преступной организации), частью 3 статьи 30, пунктами «а», «г» части 4 статьи 281 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 150 000 рублей.              

Лузенин А.В. скрылся от следствия, был установлен на территории Республики Абхазия и привлечен к уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

По истечении срока отбытия наказания по приговору Галского районного суда Республики Абхазия от 21.11.2024 и вступления в законную силу решения Генерального прокурора Республики Абхазия о его выдаче, Лузенин А.В. был передан представителям правоохранительных органов Российской Федерации.         Генеральная прокуратура Республики Абхазия продолжает активное взаимодействие с компетентными органами иностранных государств по борьбе с преступностью с соблюдением требований законодательства Республики Абхазия.

