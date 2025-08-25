ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ АБХАЗСКИМ ТЕННИСИСТОМ НЕСТОРОМ ЦУЖБА

 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
Сухум. 23 августа 2025. Абхазия-Информ. ​ Президент Абхазии Бадра Гунба принял сегодня юного абхазского теннисиста Нестора Цужба, чтобы поздравить его с недавними успехами. Глава государства выразил гордость за достижения молодого спортсмена и подчеркнул важность спорта для популяризации Абхазии на международной арене.

«Дорогой наш Нестор, рад тебя видеть. Мы переживали за тебя, ты не подвёл. Несмотря на твой юный возраст, ты очень титулованный, перспективный молодой человек, который и дальше будет популяризировать нашу страну далеко за пределами.

Спорт и культура – это те направления, которые позволяют гражданам Абхазии, даже таким юным, как ты, достойно представлять нашу страну на международных мероприятиях.

Спасибо тебе за твой труд. Я знаю, что индивидуальный спорт – это очень сложный путь, который требует большой ответственности, но ты преодолел все трудности и теперь можешь с гордостью говорить, что достойно представляешь нашу страну.

Желаю тебе дальнейших успехов, и знай, что государство будет поддерживать таких талантливых ребят, как ты», – сказал Бадра Гунба.

Нестор Цужба рассказал президенту о своих выступлениях и тренировках. Он отметил, что каждый матч очень напряжённый и требует максимальной концентрации, а также умения находить новые тактические решения. Для победы необходима не только физическая подготовка, но и продуманная тактика, которую нужно постоянно совершенствовать.

Юный спортсмен передал президенту книгу с дарственной надписью от Бориса Собкина – заслуженного тренера России, который воспитал многих знаменитых российских спортсменов.

Отец теннисиста Давид Цужба выразил глубокую благодарность главе государства за оказанную поддержку.

«Бадра Зурабович, без вашей поддержки ничего бы не было. Спасибо вам огромное. Вы дали нам шанс проявить себя, и это дорогого стоит. Несмотря на то, что Нестор играет за сборную России и является одним из её лидеров, все знают, откуда мы. Это позволяет нам с уверенностью говорить, что Абхазия может достойно представлять себя на международной арене. Такая поддержка очень чувствуется, даже на расстоянии, и мы очень её ценим. Многие положительно отзываются о том, как хорошо всё у нас развивается и как это помогает молодым талантам», – сказал он.

Бадра Гунба подчеркнул, что родители Нестора совершили большой поступок, переехав в другую страну, чтобы дать сыну возможность стать профессиональным спортсменом.

Президент выразил уверенность, что со временем Нестор будет выступать под абхазским флагом, и пообещал, что государство продолжит поддерживать таких талантливых ребят.

Глава государства подарил спортсмену апсар с изображением первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

«Пусть этот подарок стоит у тебя на полочке и напоминает всегда о твоей родине и о тех, кто закладывал основы нашей современной государственности», – сказал Бадра Гунба.

Юный теннисист Нестор Цужба стал абсолютным чемпионом двух международных турниров серии Tennis Europe, завоевав титулы в одиночном и парном разрядах.

На турнире Zukunftstiften junior open 2025 powered by vion & WTV в Вене (Австрия) Нестор одержал победу среди юношей до 13 лет.

В Люксембурге на турнире Mosel Cup U12 by IMMO Capital Group Нестор также стал победителем. В финале одиночного разряда он обыграл чемпиона Германии Себастьяна Шерера, а в парном разряде вместе с напарником из Бельгии Ноем Гобертом одержал победу над испано-французским дуэтом.

Нестор Цужба является членом сборной России до 13 лет. Он тренируется в спортивном клубе «Спартак» под руководством заслуженного тренера России Александра Златоустова и Анастасии Андреевой Мыскиной.

