февраля 07 2024

В ОЧАМЧЫРЕ ОБСУДИЛИ СОЦИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Понедельник, 25 августа 2025
В ОЧАМЧЫРЕ ОБСУДИЛИ СОЦИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ

Сухум. 25 августа 2025. Абхазия-Информ. В Администрации Очамчырского района состоялась рабочая встреча вице-премьера, и.о. председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорта Тараща Хагба с главой районной администрации Алхасом Кация.

Во встрече, посвященной обсуждению социологического исследования молодежи с целью выявление ключевых проблем, потребностей и потенциала молодежи (14-30 лет), приняли участие зампредседателя Госкомитета Роман Цкуа, статс-секретарь Госкомитета Идрис Кара-Осман-оглы, начальник молодежного отдела Беслан Аршба, замглавы администрации Очамчырского района Отар Акаба, заместитель заведующего по воспитательной работе при отделе образования района Лейла Квеквескири, начальник отдела молодежи и спорта администрации Тимур Пачулия.

Беслан Аршба подробно проинформировал собравшихся о подготовке и проведении исследования: «Два месяца назад было принято решение о том, что нужно провести исследование. Для этого нам потребовались как количественные, так и качественные показатели. На первом этапе было важно наладить контакт с молодежью – со студентами и другими молодыми людьми. Совместно с нашими исследователями и экспертами была разработана методология, на основе которой 7– 8 августа во всех городских районах был проведен опрос. Вся подготовительная работа была проведена в июне, и для каждого района был подготовлен количественный план».

Алхас Кация подчеркнул важность такой работы на местном уровне: «Для нас крайне важно понимать устремления и трудности нашей молодежи. Только на основе точных данных мы можем выстроить эффективную систему поддержки, которая будет отвечать реальным запросам. Очамчырский район готов активно включиться в эту работу и предоставить всю необходимую поддержку для реализации программ, направленных на развитие и образование молодого поколения. Мы договорились о создании рабочей группы и уверены, что все задачи будут выполнены в установленные сроки».

Таращ Хагба отметил: «Исследование – это не просто сбор статистики, а фундамент для системных изменений в молодежной политике республики. Полученная информация позволит нам точечно решать проблемы, раскрывать таланты и создавать условия для самореализации молодых людей в Абхазии. Мы благодарим администрацию Очамчырского района за конструктивный диалог и готовность к тесному сотрудничеству. Уверен, что совместными усилиями мы достигнем поставленных целей».

В ходе беседы стороны обсудили конкретные проблемы, стоящие перед молодежью района, и наметили дальнейшие шаги по их решению.

По итогам встречи была достигнута договоренность о создании рабочей группы для оперативной реализации намеченных планов.

