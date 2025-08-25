 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Август 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Новости Понедельник, 25 августа 2025 20:07
Оцените материал
(0 голосов)
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Сухум. 25 августа 2025. Абхазия-Информ. В администрации Галского района состоялась рабочая встреча вице-премьера, и.о. председателя Госкомитета РА по делам молодежи и спорта Тараща Хагба с главой районной Администрации Константином Пилия. В мероприятии приняли участие зампредседателя Госкомитета Роман Цкуа, статс-секретарь Госкомитета Идрис Кара-Осман-оглы, начальник молодежного отдела Госкомитета Беслан Аршба и начальник отдела молодежи и спорта Галского района Бачуки Эхвая.

В ходе встречи рассматривались вопросы, связанные с проведением социологического исследования среди молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Цель исследования – выявить ключевые проблемы, потребности и потенциал молодых людей в сферах образования, трудоустройства, социальной активности и доступности культурных и спортивных ресурсов.

«Мы рады приветствовать наших уважаемых коллег. Мы всегда готовы оказывать поддержку и выполнять задачи, поставленные руководством страны», – подчеркнул Константин Пилия.

Таращ Хагба обратил внимание на позитивные изменения, происходящие в Гале, и выразил уверенность в успехе совместной работы.

«Мы с большим интересом и желанием вновь приезжаем в город Гал и видим те позитивные изменения, которые у вас происходят в последнее время. Сейчас мы работаем над планом развития молодежной политики и спорта. Это одно из ключевых направлений в жизни любого государства, и по поручению президента мы уделяем этому особое внимание. Чтобы глубже понять проблематику, важно напрямую общаться с молодежью. К сожалению, сегодня мы не до конца понимаем, где именно сосредоточена наша молодежь, чем она занимается и чем хочет заниматься. Поэтому мы и начинаем эту работу с опросов и встреч, чтобы услышать самих молодых людей», – сказал Хагба.

Беслан Аршба подробно рассказал о методологии проводимого исследования, которое включает три ключевых блока: образование и карьера, спорт и здоровый образ жизни, знание родного языка. Сбор данных продлится до 1 сентября.

«На основе анализа мы определим 3-5 приоритетных направлений развития. Это станет нашей «дорожной картой» на следующий бюджетный год», – отметил Аршба.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 25 августа 2025 20:11

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ОЧАМЧЫРЕ ОБСУДИЛИ СОЦИССЛЕДОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ ВОПРОСЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ОБСУДИЛИ В ТКУАРЧАЛСКОМ РАЙОНЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.