В ГАЛЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Сухум. 25 августа 2025. Абхазия-Информ . В администрации Галского района состоялась рабочая встреча вице-премьера, и.о. председателя Госкомитета РА по делам молодежи и спорта Тараща Хагба с главой районной Администрации Константином Пилия. В мероприятии приняли участие зампредседателя Госкомитета Роман Цкуа, статс-секретарь Госкомитета Идрис Кара-Осман-оглы, начальник молодежного отдела Госкомитета Беслан Аршба и начальник отдела молодежи и спорта Галского района Бачуки Эхвая.

В ходе встречи рассматривались вопросы, связанные с проведением социологического исследования среди молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. Цель исследования – выявить ключевые проблемы, потребности и потенциал молодых людей в сферах образования, трудоустройства, социальной активности и доступности культурных и спортивных ресурсов.

«Мы рады приветствовать наших уважаемых коллег. Мы всегда готовы оказывать поддержку и выполнять задачи, поставленные руководством страны», – подчеркнул Константин Пилия.

Таращ Хагба обратил внимание на позитивные изменения, происходящие в Гале, и выразил уверенность в успехе совместной работы.

«Мы с большим интересом и желанием вновь приезжаем в город Гал и видим те позитивные изменения, которые у вас происходят в последнее время. Сейчас мы работаем над планом развития молодежной политики и спорта. Это одно из ключевых направлений в жизни любого государства, и по поручению президента мы уделяем этому особое внимание. Чтобы глубже понять проблематику, важно напрямую общаться с молодежью. К сожалению, сегодня мы не до конца понимаем, где именно сосредоточена наша молодежь, чем она занимается и чем хочет заниматься. Поэтому мы и начинаем эту работу с опросов и встреч, чтобы услышать самих молодых людей», – сказал Хагба.

Беслан Аршба подробно рассказал о методологии проводимого исследования, которое включает три ключевых блока: образование и карьера, спорт и здоровый образ жизни, знание родного языка. Сбор данных продлится до 1 сентября.

«На основе анализа мы определим 3-5 приоритетных направлений развития. Это станет нашей «дорожной картой» на следующий бюджетный год», – отметил Аршба.