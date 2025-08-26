ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЗДРАВИЛ БАДРУ ГУНБА С ДНЁМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Сухум. 26 августа 2025. Абхазия-Информ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил президента Абхазии Бадру Гунба с Днём международного признания независимости Республики Абхазия
В поздравительном адресе отмечается:
Сердечно поздравляю Вас с Днем международного признания независимости Республики Абхазия.
Исторический выбор России в пользу поддержки суверенитета и содействия обеспечению безопасности братской страны заложил прочный фундамент мира и стабильности в регионе.
Сегодня Абхазия успешно решает масштабные задачи государственного строительства, создания конкурентоспособного народного хозяйства и расширения международных контактов. В соответствии с принципами союзничества и стратегического партнерства продолжим укреплять весь спектр российско-абхазских отношений, способствовать социально-экономическому подъему республики.
Желаю Вам, уважаемый Бадра Зурабович, крепкого здоровья и новых успехов, а всем Вашим соотечественникам – счастья и благополучия».
Последнее от Super User
- В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ
- РОССИЙСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА НАЧИНАЕТ СВОЮ РАБОТУ В 11 СТРАНАХ МИРА
- В ГАЛЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
- СУХУМСКИЕ ХУДОЖНИЦЫ СОЗДАЮТ СОВРЕМЕННЫЕ УКРАШЕНИЯ В СТАРИННОЙ ТЕХНИКЕ
- ПЕРВАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ СТАБИЛИЗИРОВАЛА ТОПЛИВНЫЙ РЫНОК АБХАЗИИ