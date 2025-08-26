ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЗДРАВИЛ БАДРУ ГУНБА С ДНЁМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

«Уважаемый Бадра Зурабович,

Сердечно поздравляю Вас с Днем международного признания независимости Республики Абхазия.

Исторический выбор России в пользу поддержки суверенитета и содействия обеспечению безопасности братской страны заложил прочный фундамент мира и стабильности в регионе.

Сегодня Абхазия успешно решает масштабные задачи государственного строительства, создания конкурентоспособного народного хозяйства и расширения международных контактов. В соответствии с принципами союзничества и стратегического партнерства продолжим укреплять весь спектр российско-абхазских отношений, способствовать социально-экономическому подъему республики.

Желаю Вам, уважаемый Бадра Зурабович, крепкого здоровья и новых успехов, а всем Вашим соотечественникам – счастья и благополучия».