ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЗДРАВИЛ БАДРУ ГУНБА С ДНЁМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Вторник, 26 августа 2025 13:54
Сухум. 26 августа 2025. Абхазия-Информ. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил президента Абхазии Бадру Гунба с Днём международного признания независимости Республики Абхазия

В поздравительном адресе отмечается:

«Уважаемый Бадра Зурабович,

Сердечно поздравляю Вас с Днем международного признания независимости Республики Абхазия.

Исторический выбор России в пользу поддержки суверенитета и содействия обеспечению безопасности братской страны заложил прочный фундамент мира и стабильности в регионе.

Сегодня Абхазия успешно решает масштабные задачи государственного строительства, создания конкурентоспособного народного хозяйства и расширения международных контактов. В соответствии с принципами союзничества и стратегического партнерства продолжим укреплять весь спектр российско-абхазских отношений, способствовать социально-экономическому подъему республики.

Желаю Вам, уважаемый Бадра Зурабович, крепкого здоровья и новых успехов, а всем Вашим соотечественникам – счастья и благополучия».

