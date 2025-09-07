 

АБХАЗСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ НАХОДИТСЯ В ЧЕРКЕССКЕ

Новости Воскресенье, 07 сентября 2025 13:34
Сухум. 7 сентября 2025. Абхазия-Информ. Официальная делегация Абхазии во главе с вице-президентом Бесланом Бигвава прибыла в Черкесск для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 200-летию основания города.

Сегодня Беслан Бигвава, глава Администрации Сухума Тимур Агрба и другие члены делегации почтили память павших, возложив цветы к памятнику абхазским добровольцам в Карачаево-Черкесии.

Делегация также посетила офис общественной организации «Абаза».

